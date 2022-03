Dimiteix l'alcalde del Verger per a "garantir la governabilitat" després de perdre el suport del seu grup municipal

Coll ha pres la decisió per a "garantir la governabilitat" del municipi i donar "establidad" al govern municipal després que l'any passat fóra suspès de militància per part del PSPV per vacunar-se contra la covid-19 abans d'hora al costat de la seua dona i alcaldessa dels Poblets, Carolina Vives.

La formació governa en solitari i en minoria el municipi i compta amb els suports "puntuals" de Compromís, qui havia supeditat seguir negociant per a traure iniciatives endavant amb el PSPV al cessament de Coll com a primer edil, asseguren les mateixes fonts.

El 15 de novembre Coll i Vives van acudir a declarar els jutjats de Dénia com investigats després que un jutge obrira diligències per a investigar la vacunació contra la covid-19 de tots dos alcaldes, que va tindre lloc en el centre de salut del Verger el passat 8 de gener de 2021 quan no els corresponia per torn.

La decisió es va produir arran d'una denúncia de Fiscalia Anticorrupció, que els atribueix la presumpta comissió d'un delicte de suborn passiu impropi.