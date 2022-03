bROTHERS iN bAND rinden tributo a Dire Straits en Les Arts

Bajo el título 'Alchemy dIRE sTRAITS Re-Live', se trata de una ambiciosa y cuidada producción que traslada al genial e irrepetible directo que Dire Straits grabó en el Hammersmith Odeon de Londres el 22 y 23 de julio de 1983, dentro de la gira de 'Love over gold'.

Fue su último disco en estudio hasta entonces, con Mark Knopfler a la voz y guitarra solista, John Illsley al bajo, Hal Lindes en la guitarra rítimica, Mel Collins al saxo, Alan Clark al piano y teclados, Tommy Mandel también en los teclados y Terry Williams en la batería. Junto con Joope de Korte, en la percusión y no visible en escena, formaron un equipo de lujo repleto de fuerza, ritmo y expresividad al más alto nivel.

Ya desde su publicación en marzo de 1984, este doble álbum en vivo se convirtió en un imprescindible en la historia del Rock. La celebración de su 35 aniversario fue lo que llevó a bROTHERS iN bAND a revivir esas históricas noches y recreando el Alchemy con la misma formación, repertorio, atmósfera, vestuario, iluminación y todo el conjunto de detalles que convirtieron este directo en algo especial, eterno e inmortal.

Angelo Fumarola (voz y guitarra solista), Fernando Abenza (bajo eléctrico y coros), Antonio Abad (guitarra rítmica y coros) , Sander Ulloa (saxo), Xabier Vaz (piano y teclados), Ángel Fernández (teclados) y Miguel Queixas (batería) conforman la banda que da vida a este Alchemy Re-Live, hasta la fecha solo representado en España.

'Industrial disease', 'Twisting by the pool' y 'Portobello belle' fueron tres temas que, aun siendo interpretados en esas noches, no fueron publicados en el ya histórico álbum en directo. Sí están incluidos en el repertorio de bROTHERS iN bAND de este espectáculo de más de dos horas de duración.