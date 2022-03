València destinará una ayuda extraordinaria de 1,8 millones a las comisiones y espera pagarlas antes del 19

Así lo ha avanzado el alcalde, Joan Ribó, en una visita al Museo Fallero junto al concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, preguntados por la situación de los artistas falleros y por el riesgo de que puedan cerrar algunos talleres.

Tanto Ribó como Galiana han destacado que el Ayuntamiento ha aportado hasta 5,4 millones en los dos últimos años en ayudas al mundo fallero, con el objetivo de que las personas que viven de las fiestas no dejen de trabajar. Para 2023, en función de las contrataciones se decidirá en los próximos meses cómo establecer las subvenciones.

TRASLADO DE LA JCF

Por otro lado, respecto al traslado de la sede de JCF, ambos han recordado que hay un proyecto europeo para llevarla a la Ciudad del Artista Fallero y que sea un "barrio creativo", aunque han remarcado que no es algo que va "de un día para otro".

Ribó ha descartado la posibilidad de trasladar el Museo Fallero, ya que está enfrente de un atractivo turístico como las Artes y las Ciencias. Además, ha señalado que tiene espacio para albergar nuevas piezas durante los próximos tres o cuatro años y que los museos no exhiben habitualmente todos sus fondos al mismo tiempo.

"Lo estudiaremos, pero no me gusta demasiado quitarlo de aquí (...). No es una cuestión de máxima urgencia", ha zanjado el primer edil, además de destacar que fue el museo municipal más visitado en 2021 con más de 124.000 personas y el 40% de ellas extranjeras.