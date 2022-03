UGT Castelló intentarà evitar el desmantellament de Nordex a La Vall d'Uixó i mantindre el major nombre d'ocupacions

El secretari general d'UGT a Castelló, Francisco Sacacia, ha assenyalat aquest dijous que el sindicat intentarà durant les negociacions amb Nordex a La Vall d'Uixó que no es desmantelle l'empresa, que es mantinga el major nombre de llocs de treball i que les condicions dels treballadors que isquen siguen "tan bones com siga possible".

Sacacia s'ha pronunciat així en una roda de premsa prèvia a la celebració d'una assemblea informativa sobre la nova reforma laboral en ser preguntat per la negociació que s'ha obert entre Nordex i els sindicats després d'anunciar l'empresa dedicada a la fabricació d'aerogeneradors la finalització de l'activitat de fabricació en la planta de La Vall d'Uixó (Castelló) i un procés d'acomiadament col·lectiu.

El dirigent d'UGT ha criticat que l'empresa "es vol portar la producció a altres llocs on siga més econòmic produir", per tant "a partir de demà es veuran quines són les intencions de l'empresa i UGT intentarà evitar la seua desaparició, reduir el nombre de llocs que puguen estar afectats i que la gent que isca siga en les millors condicions".

Per la seua banda, el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, ha destacat que si no estiguera en vigor la reforma laboral del PP de 2012, "en la qual l'administració va renunciar a l'autorització administratriva prèvia en els expedients de regulació d'ocupació", aquesta empresa no podria eixir d'ací "si no tinguera el beneplàcit de l'administració o s'aconseguira un acord", és a dir, "tindria condicions per a deslocalitzar-se bastant més dures i difícils de les quals tenen hui".

Sáez ha explicat que ha traslladat a l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero la seua "preocupació" per la deslocalització d'aquesta empresa, "especialment tenint en compte que la seua activitat va dirigida a un dels sectors clarament vinculats en la lluita contra el canvi climàtic i les energies netes i que està en el marc de les ajudes europees".

"No sembla raonable que en el marc de l'estratègia europea i amb les ajudes que s'estableixen empreses d'aquest tipus actuen d'una manera tan irresponsable, deslocalitzant-se sense justificació, almenys des del punt de vista dels nombres, de la càrrega de treball i dels resultats", ha afegit.

El secretari general d'UGT-PV ha assenyalat que el sindicat farà el que estiga en les seues mans per a resoldre el problema i ha apuntat que la solució "és que reconsidere la seua posició i es quede en Vall d'Uixó, que és on ha d'estar".

REFORMA LABORAL

D'altra banda, Ismael Sáez ha ressaltat de la reforma laboral que donarà seguretat als treballadors i a les empreses respecte a la normativa que ha de regir, i ha confiat que en futures legislatures hi haja interlocutors "disposats a seguir avançant en la modernització de les relacions laborals". "Confiem que la patronal defendrà el diàleg social per a pactar les normes d'aplicació en l'àmbit del treball i que no permeten imposicions del Parlament en funció de les majories que es puguen constituir en el futur que vagen contra eixe diàleg social", ha dit.

Segons ha indicat, la reforma laboral reequilibra la negociació col·lectiva, però "el més important és que per primera vegada, en 40 anys, es fa un esforç per a reduir la temporalitat, i les dades de gener i febrer ho demostren amb els contractes indefinits que s'han realitzat".

El responsable d'UGT a Castelló, Francisco Sacacia, ha destacat l'efecte de la reforma laboral en la província durant el mes de febrer, "en el qual quasi el 30 per cent dels nous contractes han sigut indefinits". Així mateix, ha recordat que prompte es desbloquejarà el conveni de l'hosteria.

Lola Ruiz Ladrón De Guevara, secretària d'Acció Sindical d'UGT-PV, ha assenyalat el "embós" que pateix el conveni que afecta a oficines i despatxos, "on es produeix un greuge respecte al conveni de València, ja que a Castelló es cobren 300 euros menys a igual treball".