Ucraïna.- La UA habilita un programa d'ajuda global amb traducció, acompanyament psicològic i acolliment

Aquesta plataforma engegarà un servici de traducció amb voluntariats lingüístics, ajuda humanitària amb una partida de 10.000 euros de cooperació internacional, acompanyament psicològic i projectes d'acolliment de refugiats ucraïnesos.

Tot açò inclourà, una vegada arriben a Alacant, fórmules per a integrar en la UA a estudiants, professors i investigadors durant la seua estada, participació gratuïta en totes les activitats culturals i accions de voluntariat de la comunitat universitària.

Els professors de la UA Juan Miguel Ortega i Natalia Timoshenko, tots dos d'origen ucraïnés, participaran activament en qüestions de traducció per a facilitar l'arribada i acolliment dels refugiats ucraïnesos a la província, avança la institució acadèmica.

Timonshenko i Ortega estan engegant un grup integrat per una desena d'alumnes i egressades de traducció ucraïnés-espanyol. Entre elles forma part una de Traducció i Interpretació de la UA que es troba a Polònia, qui ajudarà des d'allí a qualsevol refugiat que necessite allotjament.

Paral·lelament, l'oficina de Cooperació Internacional, dependent del vicerectorat de Relacions Internacionals, posarà 10.000 euros a la disposició de la Plataforma Alacantina per Ucraïna (PAU), que mobilitza el professor de la UA Manuel Desantes finançament derivat de la seua partida d'ajuda humanitària.

El vicerectorat de Responsabilitat Social arbitrarà totes les accions de voluntariat que s'engegaran una vegada estiguen identificades les necessitats dels refugiats que arriben a Alacant, amb la intenció de dur a terme una actuació coordinada que no solape la d'altres organitzacions com a Creu Roja.

"Una vegada estiguen identificades les necessitats reals del col·lectiu acollit, s'activarà el grup de voluntariat UA (alumnat, PAS i PDI) i explorarem l'acolliment d'investigadors en els nostres centres i grups d'investigació si tenim a persones amb aquest perfil", avança la rectora, Amparo Marco, en el comunicat.

També està previst activar des de la universitat un programa d'acompanyament psicològic i, com a part del procés d'acolliment i integració, la UA preveu facilitar entrades gratuïtes a totes les seues activitats culturals, dansa, teatre i concerts. En la mateixa línia, si hi ha un col·lectiu significatiu de xiquets i xiquetes, es dissenyaran activitats especials per a ells dins del programa 'Diumenges al MUA'.

Finalment, la UA està habilitant una web vinculada a aquesta plataforma en la qual estaran arreplegats tots els servicis i les accions previstes per a facilitar l'accés, la difusió i la visibilitat als acollits.