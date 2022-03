Palau de la Música no se plantea preguntar a artistas rusos por la guerra: "No censuremos por una nacionalidad"

Así lo ha manifestado la presidenta del auditorio municipal, la concejala Gloria Tello, tras la decisión del Teatro de la Scala de Milán de prescindir del director de orquesta ruso Valery Gergiev después de que este no haya respondido a una carta enviada por autoridades de la ciudad italiana para que condenase la invasión de Rusia en Ucrania.

Cuando se le ha preguntado a la edil, durante un ecuentro con medios para presentar una actuación en París de la Orquesta de València, si desde la institución valenciana se plantean preguntar sobre el conflicto a artistas rusos con los que mantiene una estrecha relación, como el pianista Grigori Sokolov, Tello ha considerado que es "evidente que los artistas de Rusia se ven bastante afectados por esta guerra, no solo por el cierre del espacio aéreo, sino también de las transacciones con el Banco Central ruso y esto ya perjudica profundamente a los profesionales de ese país".

Y ha añadido: "No por una nacionalidad censuremos a nadie porque dentro del mismo país puede haber gente con unas ideas y gente con otras. Por tanto, yo entiendo que no podemos cerrar los contratos, a no ser que haya problemas como los que he comentado, con artistas que no hayan pronunciado a favor de esta guerra por ser de un país. Sería tan injusto como si cuando España estaba bajo la dictadura franquista se hubiera metido a todos bajo el mismo prisma".

En la misma línea, ha dicho que no le parece bien "pedir a nadie que se pronuncie" sobre su ideología. "Otra cosa -ha precisado- es que lo que haga espontáneamente y que alguien haga un alegato a favor de la guerra".