El circuit Sonora arriba a l'Arniches d'Alacant aquest dissabte amb el rock de Badlands i Johnny B. Zero

20M EP

NOTICIA

Sonora, el circuit de la música valenciana organitzat per Cultura a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), arriba aquest cap de setmana a Alacant per a iniciar l'última estada de l'edició d'enguany. Així, el dissabte, el Teatre Arniches acollirà les 19.30 hores el primer dels concerts, la doble proposta dels grups Badlands i Johnny B. Zero, segons informa un comunicat de la Generalitat.