Ucraïna.- Elx i Torrevella habiliten espais per a recollida d'ajuda humanitària

20M EP

NOTICIA

Els ajuntaments d'Elx i Torrevella habilitaran espais per a dur a terme la recollida de materials destinats a l'ajuda humanitària per a Ucraïna. Elx comptarà durant tres dies amb nou punts de recollida d'aliments i medicaments, mentre Torrevella obrirà un local per a donar cabuda a l'ajuda humanitària que s'arreplegue en el municipi.