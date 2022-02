L'UJI celebra el seu 31 aniversari amb un acte acadèmic i l'entrega de la Medalla de la Universitat a Ángeles Caso

La Universitat Jaume I commemorarà el divendres el 31 aniversari de la seua creació amb un acte acadèmic, presidit per la rectora de la UJI, Eva Alcón, en el qual es farà entrega de la Medalla de la Universitat a la periodista i escriptora Ángeles Caso. L'acte tindrà lloc a les 12.00 hores en el Paranimf del campus del Riu Sec.

La cerimònia s'iniciarà amb l'entrega dels premis extraordinaris de final de grau i de màster corresponents al curs 2019-2020. També s'entregaran els guardons atorgats pel Consell Social en les categories d'Excel·lència Docent Universitària, Iniciativa Emprenedora Estudiantil i Trajectòria Investigadora.

Posteriorment, es procedirà a l'entrega oficial de la Medalla de la Universitat Jaume I a Ángeles Case per la seua col·laboració en la Universitat d'Estiu UJI i per ser referent en el seu treball per la igualtat de gènere en tots els aspectes de la seua vida personal i professional.

Ángeles Caso és llicenciada en Geografia i Història. Va començar a treballar com a periodista en el programa Panorama regional Astúries i a mitjan dècada dels 80 en Televisión Española com a presentadora del Telenotícies i del programa d'entrevistes La Vesprada. També ha treballat en RNE, Cadena SER, la Fundació Príncep d'Astúries o l'Institut Feijoo d'Estudis del Segle XVIII de la Universitat d'Oviedo, entre uns altres.

Dins del seu vessant literari, Ángeles Caso ha escrit nombroses novel·les i biografies com 'Elisabeth, emperatriz de Austria-Hungría' (1993) o assajos com 'Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras' (2005). També és autora del guió de la pel·lícula 'Deseo' (2002) de Gerardo Vera.

A més, ha sigut guardonada amb el premi Planeta per la seua obra 'Contra el viento' (2009) i va ser finalista per 'El peso de las sombras' (1994). En 2000 va guanyar el premi Fernando Lara amb 'Un largo silencio' i en 2011 va rebre el Premi de Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.