Detingut un home amb més de 50 pastilles de metamfetamina en una festa il·legal a Benissa (Alacant)

20M EP

NOTICIA

La Guàrdia Civil ha desallotjat una festa il·legal en una zona aïllada de Benissa (Alacant) en la qual hi havia més de 20 persones i en la qual ha arrestat un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues, ja que portava més de 50 pastilles de metamfetamina i anfetamina en xicotetes dosis preparades per a la seua venda.