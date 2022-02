Los consumidores de la Comunitat Valenciana gastaron una media de 300 euros en las rebajas, un 9% más que en 2021

La edición estacional del Observatorio cifra en un 43,3% los ciudadanos que han declarado haber realizado el mismo gasto, lo que supone un incremento de 16,8% puntos respecto al año pasado. La mayor diferencia respecto a los resultados del año pasado, es la "importante caída" del porcentaje de valencianos que declara haber gastado menos en estas rebajas; 29,8%, frente al 61,8% del año anterior, lo que supone un descenso de 32 puntos porcentuales.

De ese porcentaje de valencianos que han declarado haber realizado un menor gasto, un 54,8% reconoce que ha sido motivado por las negativas circunstancias generadas por el coronavirus (95,2% en 2021), según recoge el sondeo de Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finance, que señala que el 52,9% de los encuestados reconoce que la pandemia ha modificado su comportamiento de compra online, frente al 64,7% que así lo manifestaba el pasado año.

En cuanto al tipo de productos que han atraído el interés en este período de descuentos, destaca la ropa (73,1%, frente al 63,7% 2021); calzado y complementos (43,3% vs 29,4% en 2021); perfumes (20,2% vs 13,7%); textil y calzado deportes (23,1% vs 22,5% en 2021); y libros (19,2% vs 12,7% en 2021).

Los datos analizados y las reflexiones del El Observatorio Cetelem sobre el gasto de los valencianos en rebajas, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online de 1.000 encuestas en ámbito nacional a población mayor de 18 años.