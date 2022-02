Sancionat un local de Petrer per vendre alcohol a menors després de patir un xic un coma etílic

L'expedient s'ha dut a terme després que el cap de setmana passat un menor haguera de ser ingressat per coma etílic en Urgències de l'Hospital i un amic de la colla va informar als seus pares de l'establiment on aconseguien les botelles, pel que sembla, de manera habitual i sense cap problema.

Segons el testimoniatge dels pares del menor, l'establiment utilitzava una porta lateral per a la dispensació no només de botelles d'alcohol sinó també de paquets de tabac als menors, segons han concretat els agents.

Els pares d'aquest menor han relatat a la Policia que es van presentar en l'establiment en qüestió i la propietària es va comprometre a no vendre alcohol al seu fill, però només a ell. De tots aquests detalls va ser informada la Policia Local que aquest dimarts va imposar una sanció de 1.500 euros a l'establiment per activitats no permeses.

La Policia Local ha informat que estaran vigilants i que, en cas de reiteració, la infracció podria arribar a ser molt greu portant aparellada la retirada de la llicència per a continuar amb l'activitat.