Assistit un motorista de 82 anys després de patir un accident de trànsit a Alacant

Els fets han tingut lloc passades les 9 hores a l'Avinguda d'Elx, en el barri de San Gabriel de la capital, quan per causes que es desconeixen, el vehicle ha perdut el control, ha saltat la mitjana i ha xocat contra la motocicleta.

Fins a allí el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una unitat de SVB els servicis mèdics de la qual han assistit a un home de 82 anys per policontusions i ha sigut traslladat a l'Hospital de San Juan en l'ambulància SVB. A més, ha sigut atesa una dona de 47 anys per ferides lleus que ha sol·licitat l'alta voluntària.

També s'han desplaçat quatre patrulles de Policia que han hagut de tallar els accessos i desviar el trànsit per l'interior de San Gabriel. Així mateix, la Policia Local ha obert una investigació per a aclarir els motius pel qual el vehicle ha perdut el control.

Una vegada s'ha netejat la via i han intervingut els tècnics d'enllumenat per a retirar el fanal afectat, els agents han obert de nou al trànsit la via.