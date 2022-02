Aprovada l'ordenança de Convivència a Alacant amb crítiques de PSPV, Compromís i UP per fer una ciutat "més cruel"

La norma ha sigut aprovada en el seu text esmenat en l'anterior Comissió de Presidència per les propostes de Cs i sense integrar les onze al·legacions d'Unides Podem-EUPV que havia arribat "vives" a la sessió d'aquest dimarts.

Durant el debat, PP i Cs han acusat PSPV, Compromís i UP de mentir sobre el contingut de l'ordenança i de les possibles sancions a prostitutes i indigents en la via pública, mentre que aquestes formacions sostenen que la norma "persegueix als més vulnerables i que així Alacant es converteix en una ciutat més inhumana, trista i cruel".

En el seu torn d'intervenció, el regidor de Seguretat, José Ramón González, ha insistit que "és una bona ordenança" per a aconseguir "una ciutat millor" i ha reiterat que la seua aprovació és "necessària" ja que és "molt reclamada pels veïns".

També ha assenyalat que alguns aspectes de l'esborrany són "iguals" al que s'ha engegat en ciutats governades per Compromís i PSOE, als qui els ha acusat de "mentir" en afirmar que amb aquesta ordenança "es persegueix al col·lectiu migrant o al LGTBI".

"Són uns mentiders i uns cínics. Nosaltres som els únics que hem treballat i ajudat les persones més vulnerables perquè vostés (PSPV, Compromís i UP-EUPV) les van deixar en mans de les màfies en derogar l'anterior normativa. No van fer res i ara estan en el moment de poder ajudar-los", ha indicat González.

Així mateix, el 'popular' ha recalcat que amb aquesta proposta "ajudarem al fet que les dones prostituïdes puguen eixir d'eixa situació i ajudarem a aquells que estiguen en la indigència i actuarem contra la mendicitat coactiva per a donar protecció social a les persones més necessitades".

Per la seua banda, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha sostingut que aquest equip de govern "ha apostat per donar un marc jurídic a la nostra Policia Local perquè puga actuar enfront d'actes incívics que a cap veí li agrada trobar-se a les portes de la seua casa, ni al seu carrer ni al seu barri".

"VA CONTRA LES MÀFIES"

"Ciutadans, en concret, ha apostat per introduir una major protecció social per a les persones". "Aquesta ordenança no va contra les persones, va contra les màfies que s'aprofiten de les persones. I a eixes víctimes els oferirem alternatives per més que l'oposició s'obstine a dir que sancionarem a totes les prostitutes i persones sense llar d'Alacant a la primera oportunitat. Açò senzillament no és així", ha assegurat la regidor 'taronja'.

El portaveu de Vox, Mario Ortolá, ha sostingut que l'ordenança "no multa les prostitutes" i ha lamentat que la resta de partits afirme que el contingut de la mateixa "atempte contra els drets humans": "Els estan negant als alacantins la mateixa ordenança antiprostitució que tenen en València".

"No és una sorpresa el seu nivell absolut de cinisme quan aquesta ordenança el que fa és garantir la seguretat de les famílies que desitgen gaudir de la ciutat. A vostés les dones les donen igual, les utilitzen com a instruments polítics per a guanyar vots i utilitzen eixe fals feminisme per a tapar els abusos de menors a la Comunitat", ha declarat.

Igualment, ha insistit que "quan les coses les aprova l'esquerra a València són molt chulis, però quan ho fem els altres som enemics de la democràcia. No només fan vergonya sinó que el seu cinisme no coneix límits", ha resolt.

CIUTAT "INHUMANA I TRISTA"

El portaveu de Compromís, Natxo Bellido, ha demanat que es retire aquesta ordenança, que es presente la de València i juntament amb els col·lectius socials "s'aprove de manera conjunta".

També ha lamentat que amb aquest equip de govern "tornem al passat, a l'ordenança de (Sonia) Castedo, a ser una ciutat més inhumana, més bàrbara, més trista, més cruel i covarda". "Tan covard com l'actitud mostrada per (Luis) Barcala, ocultant a través del plasma els plens municipals. Tan covard com el vot que faran hui", ha afegit.

Així mateix, ha sostingut que, amb aquesta aprovació, PP i Cs "s'allunyen del diàleg, com fins a Cáritas ha denunciat, dels acords, d'Europa i els fons europeus, del repte de fer de la nostra societat, de la nostra ciutat, un espai de convivència més just, més equitatiu, més igualitari i més decent".

El portaveu d'Unides Podem-EUPV, Xavier López, ha acusat PP i Cs d'aprovar una ordenança "cuinada a esquena de la ciutat que diuen governar" i ha insistit que Alacant és una ciutat "oberta, tolerant, diversa" enfront d'aquest "despropòsit de Barcala" que s'ha "quedat només amb Mario Ortolá (Vox)".

"Açò és un nou horror per a la ciutat, no tenen política d'Acció Social, convertiran Alacant en una ciutat més injusta i més insolidària per a les dones, les persones migrants i el col·lectiu LGTBI", ha afegit. Finalment, ha acusat PP i Cs de preferir la "multa" i el "aspaviento" abans que el "diàleg".

"MONEDA DE CANVI"

Per a finalitzar, l'edil del PSPV, Llanos Cano, ha lamentat que amb aquest debat i aquesta aprovació "Alacant haja eixit en les telenotícies per ser la vergonya nacional" i ha acusat l'alcalde, Luis Barcala, de "carregar-se el prestigi" de la ciutat. També ha defès que el PSPV va presentar una ordenança vinculada a una convivència municipal i d'inclusió social que va ser rebutjada i ha criticat les "decisions polítiques" per a rebutjar les esmenes presentades.

"A vostés les donen igual els més vulnerables, els utilitzen com a moneda de canvi per a aprovar els pressupostos amb retallades estratègiques. Aquest text no serveix de res per a lluitar contra les màfies", ha afegit Cano, qui ha agregat que s'ha "castigat" als col·lectius socials que han presentat unes al·legacions "excel·lents".

LLOC DE CONVIVÈNCIA

Aquesta mesura té com a objectiu, segons arreplega el seu contingut, preservar l'espai públic com un "lloc de convivència", en el qual totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada i d'esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i de formes de vida diverses existents a Alacant.

La nova norma entrarà en vigor als quinze dies següents de la seua imminent publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Tant PP com Cs han sostingut que la nova norma va a previndre les conductes vandàliques, el soroll, els grafitis, les agressions contra el patrimoni i actituds d'assetjament, entre altres aspectes.