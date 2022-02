La oposición ve a Oltra en "un callejón sin salida" tras la investigación a cargos de Igualdad y el Botànic la defiende

"Está en un callejón sin salida y sería coherente con ella misma que asumiera responsabilidades políticas", ha reclamado la síndica 'popular' en Les Corts, María José Catalá. Por contra, los grupos del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP) han cerrado filas en torno a Oltra y a la gestión de los menores tutelados por la Generalitat.

En concreto, el Juzgado de Instrucción 15 de València investiga a seis personas con diferentes cargos en Conselleria por presuntamente encubrir estos abusos sexuales. También se encuentran investigadas dos personas más: la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos, por los que el educador fue condenado a cinco años de prisión.

En relación con la situación de Oltra y la petición de una parte denunciante de que sea investigada, el juzgado entiende que en este momento de la investigación no es pertinente y que solo si aparecieran elementos objetivos que pudieran justificar la posible imputación de un aforado, es cuando el juez elevaría la correspondiente exposición razonada al TSJCV.

En rueda de prensa tras la junta de síndics, Catalá ha mostrado su confianza en que el proceso permita conocer "la verdad" y ha vuelto a denunciar que la Conselleria "no se puso del lado de la víctima, sino del abusador, y eso requiere asumir responsabilidades políticas". "Oltra no puede seguir en el Consell y Ximo Puig -'president' y líder del PSPV- no puede quedarse de perfil", ha recalcado: "No valen vaguedades ni dialéctica 'bienqueda'.

Ha asegurado que este caso deja "demasiadas preguntas y opacidad" y que su partido habría exigido responsabilidades fuera o no el condenado el exmarido de Oltra. Dicho esto, ha avisado al Botànic de que no conseguirán "desviar la atención del problema real" y ha avanzado que pedirán tanto la comisión de investigación como que la vicepresidenta "dé la cara".

Es más, la 'popular' ha afirmado que "es una vergüenza que Oltra siga como vicepresidenta y consellera" y que Puig la debería haber "cesado desde hace tiempo", además de avanzar que su partido estudiará "jurídicamente" el caso para ver qué posibilidades tienen.

También ha criticado que tanto Compromís como el PSPV exigieran responsabilidades políticas de compañeros de su partido durante el anterior gobierno del PP por casos de corrupción y ahora no crean que Oltra tenga que asumirlas. "Me he aprendido muy bien la lección y hay responsabilidades que no dependen de la justicia y no está asumiendo nadie", ha zanjado.

Como síndica de Cs, Ruth Merino ha coincidido en exigir la dimisión de Oltra y se ha preguntado "qué le falta a Puig para darse cuenta de lo que tiene al lado", una vicepresidenta "cuya gestión está constantemente en entredicho y bajo sospecha". "Es momento de dejar pasar la vergüenza de tener esta vicepresidenta", ha reivindicado tras "un cúmulo de acontecimientos desagradables".

Y de Vox, Ana Vega ha avanzado que pedirán la comparecencia de Oltra y ha urgido a Puig a que la cese inmediatamente. "Y si es incapaz de controlarla, el que tiene que coger sus maletas es él y convocar elecciones", ha aseverado, para volver a criticar que hubo "una negligencia clara de la Conselleria para que no sufriera políticamente Mónica Oltra".

OCHO COMPARECENCIAS

Entre el Botànic, el socialista Manolo Mata ha destacado que Oltra ha comparecido "hasta en ocho ocasiones" en Les Corts sobre este caso y que "ha dado todo tipo de información". Ha recordado que este tema en cuestión es una causa que se archivó y ahora se ha acordado "una mínima investigación", en la que espera que "se aclare todo" cuando los funcionarios declaren.

"Todos tenemos interés en que esta cuestión tenga máxima transparencia", ha subrayado, y ha descartado que haya que asumir responsabilidades políticas "cuando alguien ha dado la cara tantas veces". Es más, tras subrayar que "Oltra ni está investigada ni se espera esa imputación", ha afeado a la oposición que esté "desgastando" al tripartito al propiciar "un clima desfavorable" con una situación "asquerosamente perversa".

Papi Robles (Compromís) ha acusado a la oposición de hacer un uso "torticero e irresponsable" de este caso, además de "dar mucho espacio a tesis de la extrema derecha que son muy peligrosas".

"Es una estrategia para desgastar a este gobierno porque no hay un proyecto alternativo, pero el tiempo va poniendo a cada uno en su lugar", ha aseverado, para advertir que es un "acoso" directo hacia su coalición porque entraron a gobernar "garantizando que no habría corrupción como antes y eso no ha sentado nada bien".

En cualquier caso, Robles ha garantizado que Conselleria siempre dará toda la información que le pidan y ha coincidido en recordar que tanto Fiscalía como el juez de instrucción pidieron que se archivara el caso. Ahora ha asegurado que esperan que "el proceso deje negro sobre blanco lo que considere que se ha de mejorar, si es que se ha de mejorar algo".

Y de UP, su portavoz adjunta, Estefania Blanes, ha sostenido que hay "poca novedad" en la investigación, desde el respeto a la justicia, y ha reiterado que la Conselleria ha mostrado "toda la voluntad" de facilitar documentación tanto en Les Corts como en el juzgado.

Ha denunciado además que "se está ejerciendo un acoso contra la vicepresidenta por el simple hecho de que sea su exmarido", cuando cree que la relación personal debería ser indiferente en unos hechos así. "Se está aprovechando este caso para atacar a Oltra. Es una agresión indirecta", ha alertado.