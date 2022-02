Cvirus.- Hosbec demana prorrogar els ERTO fins a maig perquè la normalitat "està encara lluny" per al sector turístic

Hosbec ha assenyalat en un comunicat que l'actual sistema de protecció dels ERTO finalitza dins de dos setmanes, el 28 de febrer, i "a data de hui encara no disposem de cap indici sobre la intenció del Govern en una pròrroga del sistema actual".

"Cal recordar que la crisi de la variant Omicrón no es coneixia i era imprevista quan es va dissenyar aquest mecanisme al setembre de 2021 i quan es va establir la seua data de finalització", exposa Hosbec.

Per a la patronal, "és una realitat que el programa Imserso i la demanda del mercat nacional encara estan molt febles" perquè "no hi ha encara una fortalesa en les reserves" i les vendes per a la data de finalització dels ERTO "són encara molt baixes".

"Tant el sector com el Govern teníem perspectives de recuperació per a la tardor-hivern, de manera que es podia encarar un escenari proper a la normalitat a partir del 28 d'aquest mes. No obstant açò, la realitat de la sisena onada ha trastocat tots aquests plans per al turisme amb especial rellevància en el seu impacte internacional ja que més de la meitat del turisme que rebem és estranger", lamenta l'entitat.

Així, afig que "la virulència de la pandèmia a l'entorn de la Unió Europea i el Regne Unit ha retardat de forma inexorable la recuperació de la mobilitat i, fins avui, s'han viscut importants restriccions que han impedit la recuperació del turisme".

Respecte a les dades, Hosbec detalla que les previsions d'ocupacions "estan molt lluny" de la normalitat en totes les destinacions de la Comunitat València. "En aquesta època de l'any estaríem en mitjanes entre el 70 i el 85% i ara ens movem entre el 30% i el 50% durant caps de setmana, amb un important percentatge de planta hotelera tancada encara", exposa el col·lectiu, que agrega a més que "fins i tot encara hi ha hotels que no han pogut obrir des que es va tancar l'activitat al març de 2020".

Actualment, Hosbec explica que la major part dels més de 100.000 treballadors que es troben en situació d'ERTO formen part del sector turístic. Entre ells, l'allotjament i sobretot en les zones vacacionals té un "important" percentatge de treballadors que no podran reincorporar-se al seu lloc de treball encara.

"El 65% de les empreses indiquen necessitar una pròrroga del sistema de protecció d'ERTO i el 25% dels treballadors del sector no podran reincorporar-se al seu lloc de treball a data del 28 de febrer, per la qual cosa un de cada quatre treballadors necessitarà aquesta cobertura", assegura el col·lectiu.

La patronal pronostica que entre el 19 de març i la Setmana Santa podrà estar oberta el 70% de la planta i amb ocupacions mitjanes per damunt del 60% (25 punts menys que la xifra normal). També per a finals de maig les obertures serien entorn del 90% i les ocupacions del 70-75% (15 punts per davall de la xifra normal). Així, al juny de 2022 l'activitat turística estaria "normalitzada i estabilitzada".

"Malgrat aquestes previsions, el sector és tremendament cautelós i sol·licita al Govern que tinga tots els mecanismes disponibles amb una agilitat extrema, doncs res ens assegura que no hi haurà una nova onada de contagis i noves restriccions que afecten de nou a l'activitat turística", conclou Hosbec.