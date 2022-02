La APV asegura no querer estar en el Consorcio de La Marina y el Ayuntamiento exige un peso "determinante"

Martínez, de hecho, ha afirmado no querer estar en el Consorcio y solo entrarán (en sustitución del Gobierno) si lo piden las dos partes y con la autorización de Puertos del Estado y Hacienda. Ambos han realizado estas declaraciones este viernes: uno tras el Consejo de Administración de la APV y el segundo en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local.

Campillo ha señalado que se está negociando el nuevo Consorcio y la entrada del Puerto en él, y ha admitido que existen "algunas discrepancias", que ha calificado de "normales" porque cada administración ejerce su legitimidad para tener el mayor control posible de un espacio "complejo", precisamente por esta triple participación.

En todo caso, se ha mostrado confiado en que se llegará a un acuerdo, ya sea bien con el Ministerio o con APV, con Generalitat y Ayuntamiento para renovar un convenio que se tiene que renovar, dado que el Gobierno asumió la deuda "regalo envenenado del PP" y se salió de ese convenio, lo que ha provocado un cambio en sus condiciones y la necesidad de renovación. "Estamos convencidos de que llegaremos a un acuerdo porque tenemos voluntad para ello".

Campillo ha hecho hincapié en que, para el Rialto, es "fundamental" que La Marina "conserve su naturaleza de espacio ciudadano y que no sea una zona portuaria más". "No es una zona logística, es un área importante para la ciudad de València y es un elemento diferenciador de la ciudad a nivel nacional e internacional", ha recalcado el vicealcalde, que ha afirmado que el equipo de gobierno abordará, para tener una posición, el cobro de tasas por parte del Puerto a las empresas de La Marina.

"Es uno de los espacios más particulares y protegidos de la ciudad; ha sido un éxito colectivo desde 2015 haberle dado un impulso definitivo", ha manifestado, y ha expresado su voluntad de que el espacio se conserve como "ciudadano, de disfrute y con empresas con valor añadido y no sea una zona logística portuaria más". "Y nadie puede perder de vista esa naturaleza", ha advertido.

Por su parte, Martínez ha insistido en que la APV no tiene "ninguna pretensión ni exigencia" para entrar en el nuevo Consorcio. "Si nosotros vamos a entrar, será porque lo soliciten las dos partes y nos autorice Puertos del Estado y la Secretaría de Estado de Hacienda", ha dicho, y, entonces, "habrá que ver para qué entramos y qué queremos hacer, pero en principio, nosotros no estamos y no queremos estar".

"ECHAR UNA MANO"

Martínez, que se ha comprometido a "echar una mano en todo lo que haga falta", ha apuntado que si es necesaria su participación porque piensan que es mejor para gestionar lo que esté en el Puerto y si les autoriza Puertos del Estado, tampoco tienen "inconveniente". "Sería absurdo negarnos a participar en un proyecto ciudadano", ha recalcado, aunque prefiere llegar a un acuerdo con el nuevo consorcio que se cree antes que ser parte de él.

Preguntado por si estarían dispuestos a entrar en el Consorcio sin derecho a veto, ha indicado que cuando se pensó sustituir en noviembre a la Secretaria de Hacienda por el Puerto "entrábamos en mismas condiciones y estaba ese derecho de veto, pero no fue exigencia nuestra, ni ha sido ni será".

TASAS

Sobre la petición de empresas de La Marina de devolver terrenos porque no puede pagar las tasas impuestas por el Puerto y preguntado si no se puede mantener la cesión gratuita de esos terrenos, el director general de la APV, Francesc Sánchez, ha defendido que, como Autoridad Portuaria, tienen que cumplir la ley. "Si hay convenio o concesión, tenemos que aplicar lo que dice la ley en cuanto a tasas, pero no tenemos capacidad de hacer exención".

Francesc Sánchez ha subrayado que no había problema por parte de la APV en la cesión gratuita de terrenos o desafectación de terrenos de dominio público "siempre dentro de los parámetros de la ley", que establece las condiciones en las que se puede hacer.

"Nosotros, como APV, no tenemos ningún problema. Tenemos toda la voluntad de buscar la mejor fórmula, siempre dentro de los parámetros que establece la ley", ha dicho, y ha recordado que la entidad puede iniciar un expediente de desafectación del dominio público portuario pero al final es el ministro o ministra quien los aprueba con informes de diferentes organismos. Por tanto, si hay consenso, "son expedientes que podríamos iniciar pero nunca resolver".

Sánchez se ha referido al supuesto de Biohub VLC, S.L., que tenía una concesión con el Consorcio Valencia 2007 e inversiones comprometidas, para cuya financiación necesitaba la autorización de una hipoteca pero que, por la situación en la que está el Consorcio de disponer de la autorización administrativa por un año, no se le podía conceder.

Lo que se ha hecho entre Consorcio, APV y la compañía es dar de baja el espacio que ocupaba de la autorización del Consorcio, tramitar y otorgar la nueva concesión en el mismo espacio y autorizar la hipoteca para que pueda acometer estas inversiones.

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte, la portavoz del PP en el consistorio, María José Catalá, ha instado al Rialto a exigir al Estado que la ciudad "no pierda La Marina". Para Catalá, "el PSOE engañó a los vecinos de Valencia y no nos contó la letra pequeña de la condonación de la deuda donde se escondía la pérdida de La Marina, que ahora pasará manos del Estado y el Ayuntamiento de Valencia no tendrá competencias en su gestión".

Catalá ha criticado al alcalde, Joan Ribó, porque, a su juicio, "pasará a la historia como el dirigente que perdió el patrimonio de la ciudad. Ha cedido ante la Generalitat Valenciana y le ha dado Feria Valencia y ahora parece que también perderemos La Marina de Valencia con la extinción del Consorcio que preside el propio alcalde".

"Estamos muy preocupados por la Marina de Valencia y las negociaciones de Puertos del Estado y Ayuntamiento sobre su futuro. La condonación de la deuda de Sánchez y los socialistas no era gratis, y es posible que perdamos ese suelo tan importante para la ciudad", ha advertido en un comunicado.

La portavoz del PP ha anunciado que va a solicitar una reunión con el Puerto de València para conocer "de primera mano" cómo van las negociaciones "y estar pendientes.