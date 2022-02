Sucesos.- Detenidas seis personas por apropiarse de más de 155.000 euros con la estafa del CEO

20M EP

NOTICIA

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a seis hombres de entre 24 y 31 años, como presuntos autores de un delito de estafa en la modalidad de CEO o 'Man in the middle', con el que al parecer lograron sustraer más de 155.000 euros. Hay otros tres investigados que no han sido detenidos aun.