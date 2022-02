Rescaten un home pel balcó després de declarar-se un incendi al seu domicili al Campello

Els fets es van produir ahir dimecres al carrer 25 d'abril de 1707, a l'interior d'un habitatge habitat per un matrimoni, que van explicar que l'incendi va començar en el matalaf d'una de les habitacions després de realitzar uns treballs de soldadura, segons informa el consistori en un comunicat.

Les forces actuants van ser alertades pel 112, al que va cridar una dona nerviosa i preocupada per l'estat del seu marit, doncs encara que ella havia pogut eixir al carrer i posar-se fora de perill, la seua parella no ho havia aconseguit per la forta fumaguera, que dificultava la visibilitat i la respiració.

En un primer moment, els agents de policia tampoc van poder accedir a la casa. Encara que sí ho van fer els bombers, proveïts de trages especials i equip de respiració.

Els bombers van aconseguir rescatar l'home, que es va refugiar primer en una altra habitació i després en el balcó per a allunyar-se del fort i tòxic fum que es va expandir per zones comunes de l'edifici. Per a açò, els efectius van utilitzar la grua escala per a procedir a la seua evacuació a la via pública des de la mateixa balconada.