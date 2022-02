Puig sobre las sentencias condenatorias por la gestión de la pandemia: "Cuando no son correctas, se recurren"

Puig se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts después de que la síndica del PP María José Catalá le haya preguntado por las tres sentencias condenatorias a la Generalitat relacionadas con la falta de material de protección a sanitarios y la discriminación en la vacunación a los médicos de la privada.

El 'president' ha afirmado que el Consell "respetará siempre cualquier decisión judicial": "Las reglas del juego siempre hay que respetarlas, ganes o pierdas. Nosotros continuaremos aceptando las resoluciones y cuando haya una sentencia que no nos parece correcta, se recurrirá", ha dicho.

Puig ha afirmado que estas sentencias son fruto de una pandemia "terrible" que ha afectado no solo a la Comunitat, sino a todas las autonomías, una situación "sobrevenida". "En abril ya pedí perdón al personal sanitario por no haberles podido dar todo el material que necesitaban puesto que no disponíamos de él. Igual que el resto de comunidades autónomas", ha recordado.

Pero ha destacado la gestión del Consell y también ha subrayado que se cumplió "escrupulosamente" la estrategia de vacunación del ministerio, "vacunando siempre primero a los más vulnerables sin discriminación, en la sanidad pública y en la privada", ha dicho.

Así, ha lamentado que la oposición esté en un "boicot permanente, intentando quebrar la recuperación económica y social de la Comunitat". "No molesten -les ha pedido- para continuar vacunando, trabajando por el empleo y por la recuperación que necesitamos". "Ahora sería el momento de intentar apoyar al Gobierno para salir de la peor crisis de la historia", ha enfatizado.

Ante sus palabras, Catalá le ha recriminado que las condenas demuestran que "no se tomaron en serio la salud" de los sanitarios y le ha acusado de cometer el error de "discriminar" en la vacunación "de forma sectaria": "Han abandonado a su suerte a los sanitarios de la privada y han sido condenados por esta cuestión", le ha insistido.

"He oído que va a recurrir por el interés general de la ciudadanía y yo le pido que no lo haga por dignididad. Rectifique. La Comunitat está colapsada y necesita que cambie la deriva en la gestión sanitaria", le ha reclamado.

A juicio de Catalá, Puig "debe asumir responsabilidades y rectificar en la cuestión sanitaria". La Comunitat, ha añadido, "es la única con tres sentencias condenatorias con indemnizaciones y, además, tiene el dudoso honor de concentrar 79 condenas por no dar información de la pandemia al PP", ha señalado.

Así mismo, le ha recriminado que no compareciera en Les Corts por el incendio registrado en una residencia de Moncada (Valencia) con nueve fallecidos; su "negligente" gestión con los menores tutelados; y la reclamación de la paga extra a los sanitarios "por unos permisos que les obligó a tomarse". "Sabía que lo suyo eran 'Ximoanuncios' pero no sabía que eran de 'quita y pon'".

"Ustedes se han gastado 16 millones en tres carpas voladoras que no han servido para nada y ahora recurre las indemnizaciones y pide la paga a los sanitarios. Se ha gastado 400 millones de euros en chiringuitos, ha dado subvenciones de dudosa legalidad. Ese dinero es el que no tiene que gastarse", le ha pedido.

Puig, sobre estos asuntos, ha indicado que el incendio en la residencia fue un "terrible accidente" que lamentan "profundamente". "Había un contrato y estaban con absoluta normalidad. Oltra ya ha dado las explicaciones y las seguiremos dando siempre", ha puntualizado.

El 'president' ha reiterado que la "mejor manera" de proteger a los sanitarios es "actuar y reforzar la sanidad pública valenciana, no privatizando como hicieron ustedes -en referencia al PP-" y ha anunciado una inversión de 139 millones en un mes para hospitales y centros de salud. Sobre la paga a los sanitarios, ha afirmado que el Consell "no quita la paga a los profesionales que la merecen. Se reclama lo indebido", ha aclarado.

"NO SOMOS LOS PRIMEROS CONDENADOS"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha manifestado sobre las sentencias relativas a la pandemia que la Comunitat no es la primera condenada por estos hechos, ya que le antecede Madrid y Aragón.

"Es más -ha añadido-, la condena a Madrid fue por vulnerar los derechos de los médicos y pediatras no solo durante la pandemia, sino también antes". "Las sentencias de la Comunitat dicen que se hizo todo lo humanamente posible dentro de una pandemia mundial y con condiciones adversas", ha apostillado.

La diputada Elena Bastidas le ha recriminado a Oltra que está "invalidada" para dar lecciones y se ha mostrado sorprendida porque intente justificar la "caótica" sanidad. "¿Cuántos centros de salud ha visitado para saber de primera mano cómo han vivido los profesionales?", le ha interpelado.