Detingut un jove a Villena per atropellar intencionadament un altre home

Aquest dilluns, sobre les 13.30 hores, els agents van rebre un avís que un home havia atropellat a un altre en aquesta ubicació. Després de l'atropellament, el presumpte autor va baixar del cotxe i va agredir la víctima, per la qual cosa va ser arrestat i està a l'espera de passar a disposició judicial.

Segons les mateixes fonts, la principal hipòtesi és que l'atropellament i l'agressió s'han produït per picabaralles personals entre tots dos involucrats, ja que s'han produït en una zona de Villena on són habituals els enfrontaments entre bandes rivals i per tràfic de drogues a la menuda.