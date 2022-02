El Consell farà recomanacions generals per a ús de mascareta en Falles i Magdalena apel·lant a la prudència

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dimarts que el Consell farà recomanacions generals per a l'ús de la mascareta per a les festes de Falles i Magdalena "que estaran adossades a la prudència i a la corresponsabilitat".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després de participar a Castelló en l'obertura de la jornada 'Un medi rural possible i necessari', organitzada pel Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

El cap del Consell ha explicat que l'absència de l'obligatorietat de la mascareta a l'aire lliure "no significa l'obligatorietat de no portar-la, ja que hi ha molts moments en què, fins i tot a l'aire lliure, és convenient portar la mascareta perquè es dóna una interacció i una proximitat que és molt difícil que no puga haver-hi contagi".

Per tant -ha dit- "és cert que estem molt millor, doncs es veu que l'estabilització ens està portant una caiguda que espere que hui es constate a més en l'àmbit hospitalari, per la qual cosa cal tindre respostes diferents".

A partir d'ací, Puig ha destacat que davant les festes, en els pròxims dies hi haurà una reunió per part de l'equip tècnic de la Conselleria de Sanitat i també trobades des de l'àmbit polític amb els ajuntaments i es faran unes recomanacions generals per a aquestes festes de Falles i Magdalena, "que estaran adossades a la prudència i a la corresponsabilitat", com han gestionat els valencians tot aquest temps, segons ha dit.

Puig ha ressaltat que Falles i Magdalena no podran ser unes festes absolutament normals "perquè encara està la pandèmia", però ha afegit que és cert que l'acceleració de la disminució de la pandèmia fa ser "bastant optimistes" respecte a aquests temps. No obstant açò, "haurem de ser conscients que en aquells espais on es produeix major possibilitat de contagis hem de ser absolutament preventius", ha conclòs.