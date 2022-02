Cvirus.- Puig creu necessària una base tècnica suficient que faça possible reduir la quarantena en contagis de Covid

"Si es confirma que la quantitat de contagis en aquests moments no repercuteix de la mateixa manera en la salut de les persones, la qual cosa pareix que s'està constatant, és evident que es podran articular mesures per a anar normalitzant", ha afegit.

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans a Castelló després d'assistir a l'obertura de la jornada 'Un medi rural possible i necessari', organitzada pel Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

"Hem d'aprendre de les anteriors onades per a no cometre errors que, desgraciadament, probablement hem comesos", ha subratllat el cap del Consell, qui ha afegit que no vol que la gent estiga innecessàriament tancada i sense capacitat de fer la vida normal si no és necessari, "i això és el que cal ajustar".

Puig ha recordat que a hores d'ara hi ha moltes persones que estan passant la malaltia "amb greus dificultats" i hi ha persones hospitalitzades.

"Per tant no és una malaltia molt lleu per a tots i té un resultat letal encara per a moltes persones, per la qual cosa tenim moltes ganes de tornar a la normalitat però encara no estem en la normalitat i no anem a estar en les pròximes setmanes en una absoluta normalitat", ha finalitzat.