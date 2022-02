Investigadores urgen al Gobierno a mejorar el borrador de la Ley de Ciencia: "Queremos tener derechos"

En la protesta en el Parterre de València se han visto carteles con frases como 'Trabajadores de la Ciencia contra la precariedad', 'Sin ciencia no hay futuro', 'Lucha por tus derechos' o 'Estoy aquí por mis compañeros que se tuvieron que ir'. Los jóvenes han coreado gritos de 'Investigació no es explotació', 'Yo investigo, no mendigo', 'Ciencia precaria marca España' o 'Contrato predoctoral, mil euros'.

Se trata de unas reivindicaciones que asociaciones, colectivos y sindicatos que representan al sector de la investigación en España llevan realizando desde hace años para los contratos que regula la Ley de Ciencia de 2011.

La aprobación de la ley está prevista para las próximas semanas, pero el anteproyecto que presentó en Gobierno el mes pasado no gusta a los investigadores y por eso urgen a la ministra de Ciencia, Diana Morant, que atienda sus peticiones de manera coordinada con el Ministerio de Universidades.

"Llevamos muchísimos años así", ha lamentado la biotecnóloga Ascensión Andrés, en declaraciones a Europa Press, como miembro del movimiento FPI en lucha, el colectivo predoctoral que supone "la base de la pirámide de la investigación".

Tras reconocer que la propuesta del Gobierno tiene "muchos avances", esta investigadora ha advertido que hay deficiencias que están a tiempo de mejorarse, ya que la reforma se encuentra en fase de negociación con los sindicatos.

Entre las peticiones ha priorizado el derecho a indemnización por fin de contrato, algo que no estaba contemplado con carácter retroactivo aunque "parece que la ministra ha rectificado" y sí se incluirá para contratos ya vigentes. También ha pedido un incremento salarial para los investigadores y que no tengan que hacer frente a tanta burocracia.

Esta biotecnóloga ha recordado la importancia de la investigación y ha defendido que esta reforma supone "una oportunidad única" para que la ciencia tenga la importancia en España "y no sea tan precaria". Ha advertido además que están a la espera de cómo se aplicará en su sector la reforma laboral recientemente aprobada.

DERECHO A INDEMNIZACIÓN Y OTRAS REIVINDICACIONES

En el manifiesto de la protesta, los convocantes reconocen que el anteproyecto recoge por primera vez el derecho a la indemnización por fin de contrato (12 días por año trabajado) para el personal pre y postdoctoral. Eso sí, aunque les parece un "hecho histórico", advierten que era "poco valiente y discriminatorio" que el Gobierno tuviera intención de que no fuera con carácter retroactivo.

Tras las quejas de los investigadores, el Ministerio de Ciencia finalmente ha accedido a permitir que este derecho sea retroactivo, es decir, que también puedan recibirlo aquellos investigadores con un contrato ya en vigor.

Si no fuera así, a juicio de los convocantes de las protestas, el Gobierno volvería a negarles una "miserable" indemnización que les permitirá "sobrevivir hasta encontrar un nuevo contrato, probablemente igual o más precario que el anterior".

Otras de sus reclamaciones son la elaboración de un estatuto del personal de la investigación que regule sus derechos como trabajadores, la modificación de las retribuciones mínimas de los contratos predoctorales de formación o el desarrollo de la carrera profesional del personal técnico y de gestión.

También piden integrar a todo el personal de investigación dentro de los convenios colectivos de referencia, así como la reversión de las externalizaciones de servicios básicos de universidades y centros de investigación, adoptando un modelo de contratación directa que garantice tanto el mantenimiento de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos laborales de su personal.

En esta línea, los investigadores exigen la eliminación de la tasa de reposición para que "todo el sector pueda crecer y estabilizarse" y el desarrollo de un marco claro de incorporación en las plantillas del Sistema Nacional de Salud, junto a mayor atención y protección a colectivos vulnerables.

Proponen además la creación de una oficina de integridad científica, de carácter nacional e independiente, con poderes sancionadores y vinculada a la Oficina de Protección del Denunciante.

Firman el manifiesto las organizaciones FPU Investiga, PIF UnizarDignidad Investigadora UAM/CSIC, CGT Coordinadora de Investigación y Universidades, CNT València, Mareíta Roja - Investigación en lucha, FPIs en lucha, Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), InvestiGal - Rede Galega pola Investigación, Col·lectiu de Doctorands en Lluita, ADUEx - Asociación de Doctorandos de la Universidad de Extremadura, Coordinadora Valenciana de Treballadores de la Ciència (CVTC), Red de Doctorand@s del CSIC, Piratas de la Ciencia, Ciencia Con Futuro (CCF), SAT Universidad de Granada, Asociación de Investigadores AgroMar, STEPV, Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC), InvestigaEX - Agrupación Extremeña de Jóvenes Profesionales de la Investigación, Plataforma de defensa de la dignidad investigadora de la Universidad de la Rioja y JINTE - Asociación de Jóvenes por la Investigación de Tenerife.