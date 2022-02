El Ayuntamiento aprueba las directrices de movilidad, horarios y ocupación de vía pública para Fallas

Las carpas falleras podrán instalarse desde el día 10 de marzo mientras que las verbenas y fiestas nocturnas podrán celebrarse el día 12 y los días 15 y 18 de marzo.

El vicealcalde de València y portavoz municipal, Sergi Campillo, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que el consistorio está trabajando con directrices similares a las de 2019 para la celebración de las fiestas.

"El Ayuntamiento está trabajando en unas Fallas normales pero somos conscientes de que, en cualquier momento, la Conselleria de Sanidad puede marcar normas de restricción para espectáculos", ha indicado el edil, quien, no obstante, ha señalado que el consistorio tiene que hacerlo así porque, en el caso de que se puedan finalmente celebrar unas fiestas normales y no se hubiera previsto, "no tendríamos material para organizar las cosas".

"Si después se tiene que reducir, se reducirá", ha recalcado. En todo caso, ha subrayado que están "a lo que diga la Conselleria de Sanidad en cuanto a la celebracion, aglomeraciones y actos, pero por previsión se tiene que hacer".

En relación con el aforo en las 'mascletaes' en la Plaza del Ayuntamiento, Campillo se ha remitido a las Concejalías implicadas, que mantienen un "diálogo permanente" y llegarán a una solución que cumpla con la normativa anticovid.

"En las últimas semanas, aunque ahora parece que estamos en un momento de bajada, con datos más negativos, hemos hecho actos más multitudinarios, como Sant Antoni", ha recordado, por lo que ha incidido en que se deben cumplir medidas preventivas pero "estamos comenzando a hacer actos de calle, algunos de ellos multitudinarios".

De esta forma, el centro de València quedará cortado al tráfico el día 16 de marzo desde el mediodía hasta las 0.00 horas de la madrugada posterior a la cremà de las fallas. El perímetro interior afectado comprende la marginal derecha del antiguo cauce del Túria, el puente de las Glorias Valencianas hasta la plaza de América y las Grandes Vías, incluida la plaza de España y el paso inferior del paseo de la Petxina.

Los vehículos de emergencias y de servicio público sí podrán circular. Igualmente, del 1 al 15 de marzo la Policía Local procederá al corte del tráfico del centro de la ciudad alrededor de la Plaza del Ayuntamiento dos horas antes del inicio de la mascletà.

Los cortes de tráfico no afectarán a los residentes en los barrios afectados, que podrán acceder a su residencia acreditándolo ante la Policía Local con DNI, permiso de circulación, recibo del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) o cualquier documento que demuestre su domicilio.

Las restricciones a la movilidad podrán ampliarse según necesidades como el reparto de premios, la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados o el disparo de fuegos artificiales, entre otros. En estos actos se permitirá el aparcamiento de autobuses o de camiones de carga y descarga de fuegos artificiales en los lugares habilitados por el consistorio.

Igualmente, se suspende el servicio de estacionamiento regulado con limitación horaria (ORA) en todo el término municipal desde las 9.00 horas del 12 de marzo hasta el 20 de marzo.

También se suspende la ocupación de vía pública con mesas y sillas los días 17 y 18 de marzo, coincidiendo con la Ofrenda, en la Plaza de la Virgen, Caballeros, Reloj Viejo, Navellos, plaza de San Lorenzo, Muro de Santa Ana, plaza de la Reina y san Vicente Mártir entre Reina y plaza del Ayuntamiento.

Igualmente se suspende la ocupación de dominio público con mesas y sillas durante los momentos previos y posteriores a la 'mascletà' así como la instalación de andamios y contenedores de obra en el centro de la ciudad.

Además, en la plaza del Ayuntamiento se establecen vías de emergencia en Sangre y Barcas, vías de evacuación en Periodista Azzati, Roger de Lauria, en Llop, Cotanda y Barcelonina y vías libres de obstáculos en Ayuntamiento, san Vicente Mártir entre Ayuntamiento y calle de la Paz, María Cristina, Correos, Marqués de Sotelo, San Pablo, Ribera y Paseo de Ruzafa.

CARPAS, DESDE EL 10

En cuanto a las carpas que instalan las comisiones falleras, se autorizan en las calles desde el día 10 de marzo hasta las 7.00 horas de la mañana del día 21.

Solo se podrán instalar carpas con anterioridad a esta fecha si están colocadas en solares, zonas ajardinadas o para peatones y en zonas de aparcamiento que no afecten a la circulación ni el paso de las líneas de autobuses.

Igualmente podrán instalar carpas con anterioridad aquellas comisiones falleras con un censo superior a los 400 miembros, siempre que la colocación de la estructura no afecte la circulación de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Por su parte, las churrerías ambulantes están permitidas desde el 26 de febrero y el 19 de marzo si han sido autorizadas por el Ayuntamiento y cumplen todos los requisitos sanitarios y técnicos correspondientes.

Las paradas de venta de buñuelos no podrán añadir mesas y sillas, no podrán acumular bombonas de butano y tampoco podrán emplear dispositivos sonoros o hilos musicales que causen molestias al vecindario.