La Policia deté dos persones i alça 20 actes per diferents infraccions a locals de Dénia

Des de la Comissaria es va realitzar un dispositiu policial en el qual es van inspeccionar diferents establiments d'hoteleria i alimentació després de diverses queixes veïnals en les quals es manifestaven que en aquests locals els propietaris permetien el consum de substàncies estupefaents així com diverses irregularitats en qüestions de contractes laborals.

Així, els agents van inspeccionar un total de deu locals d'hoteleria i alimentació en el qual es van alçar diferents infraccions administratives, així com per no complir la legislació tant municipal com de la Generalitat en matèria de llicència d'activitat. Al seu torn van ser detingudes dos persones per estada irregular a Espanya, segons informa un comunicat de la Policia.

El dispositiu també va comptar amb la col·laboració de la Unitat de Guies Canins de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Comissaria Provincial d'Alacant especialistes en detecció de substàncies estupefaents i amb la Policia Local de Dénia, a més es va requerir el suport d'Inspectors de treball.

Aquestes inspeccions es duen a terme freqüentment per part de la Policia Nacional amb el suport de la Policia Local, així com amb altres institucions com són Inspecció de Treball o la Unitat Adscrita a la Comunitat Valenciana de la Policia Nacional, els qui tenen un doble propòsit.

D'una banda, evitar l'explotació laboral de ciutadans estrangers que es troben il·legals en el nostre país i, per un altre, el control del tràfic i consum de substàncies estupefaents en locals d'hoteleria, que generen inseguretat i malestar als veïns, així com problemes de seguretat ciutadana.