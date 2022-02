Cvirus.- CSIF diu que els centres de salut de Castelló es neguen a recuperar l'atenció presencial al 100%

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha assenyalat que, malgrat que la circular en què la Direcció d'Atenció Primària instava aquesta setmana als coordinadors dels centres de salut de Castelló a prendre mesures per a recuperar ja l'atenció presencial al 100 per cent, els professionals sanitaris que treballen en les instal·lacions advoquen per mantindre protocols com el triatge telefònic "com a sistema preventiu per a evitar una nova escalada de contagis per Covid".

"Malgrat les directrius que s'han donat des d'Atenció Primària i a les xifres que en els últims dies reflecteixen un descens en el nombre de contagis, el propi personal sanitari que treballa en els consultoris de Castelló considera un despropòsit proposades com la de permetre ja el lliure accés dels pacients a l'interior de les instal·lacions sanitàries, sense realitzar prèviament cap tipus de filtrat, ja que el risc de contagi encara és elevat", han explicat des de CSIF.

En eixe sentit, des de la central sindical han assegurat que "els professionals dels centres consideren que la incidència encara és massa elevada com per a reprendre les agendes presencials al 100% o reservar les consultes telefòniques només per a qüestions administratives o que no requerisquen un control clínic, per la qual cosa advoquen per recuperar la presencialitat de forma prudent i progressiva".

Quant a les directrius d'Atenció Primària, des de CSIF han ressenyat que "es tracta de decisions que, una vegada més, s'han pres sense tindre en consideració l'opinió ni les necessitats d'un personal sanitari que es troba totalment extenuat després de dos anys de lluita contra la pandèmia i que no vol patir les conseqüències d'una nova escalada de casos a conseqüència que es prenguen mesures precipitades com les quals es proposen per a suprimir el triatge telefònic i recuperar l'atenció mèdica 100% presencial a Castelló".

Al seu torn, han alertat dels "greus riscos" que podria comportar el cessament immediat de l'aplicació dels protocols Covid, com "la possibilitat que en una mateixa sala d'espera coincidiren i després passaren consecutivament a consulta un pacient positiu amb Covid amb un altre pacient trasplantat, amb una patologia greu o amb el sistema immunitari deprimit, ja que la possibilitat de contagi seria molt elevat".

"Que en els centres se seguisquen aplicant mesures com la separació de pacients respiratoris dels afectats per un altre tipus de patologies o mantindre els triatges suposa en aquests moments la major garantia perquè el volum de casos positius seguisca descendint i evitar nous repunts en les pròximes setmanes", han destacat des de CSIF.