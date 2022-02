Detingut després de fer un tall al braç amb un ganivet a la seua parella i amenaçar el seu fill

La dona, en un primer moment, va negar davant la Policia haver sigut víctima de violència de gènere i no va reconéixer l'agressió, encara que, finalment, les declaracions d'alguns veïns com a testimonis dels fets van ser crucials per a facilitar la investigació policial.

El detingut, amb antecedents previs per altres fets de violència de gènere, va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la mateixa localitat, que ha decretat un orde de protecció a favor de la perjudicada i dels xiquets, segons ha informat la Prefectura en un comunicat.

Els fets van ocórrer a plena llum del dia, quan es va rebre una telefonada per part d'un veí de la víctima en la qual s'alertava que havia observat com en el pis de davant un home acabava d'agredir la seua parella i, després, li hauria provocat corts en el braç amb un ganivet.

Els primers policies que van arribar al lloc van comprovar el fet i es van entrevistar amb els veïns, que van corroborar el succeït, per la qual cosa van procedir a entrar a la vivenda, on es va poder localitzar al presumpte agressor dins del domicili juntament amb tres xiquets: un bebé de tres mesos, una xiqueta de tres anys i un xiquet de quatre anys d'edat.

Els menors es trobaven plorant i molt espantats, sense trobar a cap dona en el seu interior, tot i observar molts objectes trencats i tirats pel sòl. Així, després de ser assistits pels agents, van confirmar que havia sigut l'home el que havia tallat amb un ganivet de caça a la seua mare al braç i que els objectes que havia trencats eren conseqüència de la discussió que acabaven de tindre els seus pares.

A més, els menors van confessar a la patrulla que el seu pare els instava al fet que no digueren res en el col·legi perquè "tot era per culpa de la seua mare". Ràpidament, després d'auxiliar als menors, les dotacions es van disposar a localitzar a la presumpta víctima, de 55 anys d'edat, que pel que sembla, s'hauria marxat del domicili.

Finalment, la van trobar en un carrer pròxim amb un embenatge rudimentari amb el qual es protegia del tall, per la qual cosa va ser atesa en eixe mateix instant pels agents i traslladada a l'Hospital General amb la finalitat de que fora assistida.

La pròpia víctima negava als agents haver sigut agredida pel seu marit i se li va informar de tots els drets i servicis socials i assistencials que disposava al seu favor. Quant a l'home, va ser immediatament detingut pels agents i traslladat a dependències policials per a continuar els tràmits i la investigació, mentre que ha sigut l'àvia materna dels menors la que s'ha fet càrrec d'ells.