Mollà pide al Ministerio que formalice cómo queda el acuerdo de pesca de la UE

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha pedido este miércoles al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que formalice cómo queda el acuerdo que regula los derechos de pesca para 2022 alcanzado por la Comisión Europea y los 27 Estados miembros, que implica una reducción del 6 por ciento de los días de pesca para la flota mediterránea.

Mollà ha realizado estas declaraciones tras participar en el acto de presentación del aro electrónico de los contenedores Reciclos de recogida separada e incentivo de envases ligeros, que se han instalado en el Mercado Central de Castelló, al ser preguntada al respecto.

"No puede ser que haya un acuerdo lesivo por parte de la UE, no solo este año, ya que llueve sobre mojado, y más cuando no han aplicado un factor diferencial porque los pescadores de la Comunitat Valenciana ya habían hecho esfuerzos añadidos a la pesca global del Mediterráneo y ya habían aplicado unas restricciones que no se han tenido en consideración", ha señalado la consellera.

Al respecto, ha apuntado que "no tienen ningún informe técnico que avale la decisión respecto a si están teniendo impacto esos días de parada, y lo que falta es que el Ministerio formalice exactamente cómo queda". "Hay que conocer los calendarios y las condiciones, porque las paradas se tienen que pagar, y esto se está alargando demasiado", ha subrayado Mollà, quien ha destacado que el Consell está junto al sector.