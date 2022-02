Condemnat a dotze anys de presó un home per abusar de la seua filla i deixar-la embarassada

La sentència, dictada per la secció segona i a la qual ha tingut accés Europa Press, estableix també al condemnat la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima per 15 anys, a més de la retirada de la pàtria potestat de la mateixa i del seu germà per cinc anys.

Així mateix, haurà d'indemnitzar a la menor amb 50.000 euros en concepte de danys i perjuís i se li inhabilita la capacitat d'exercir un ofici que necessite de qualsevol contacte regular amb menors d'edat per un temps de 18 anys.

Segons els fets provats, el pare de la víctima va abusar sexualment de la menor durant una dècada, des que tenia amb prou faenes cinc anys, aprofitant diferents ocasions en les quals la víctima es trobava al domicili a soles amb ell, ja que l'home dormia amb la xiqueta amb freqüència "amb ànim de satisfer el seu ànim libidinós".

Igualment, arreplega que aquests episodis es van perllongar en el temps fins que en una ocasió, entre juny i juliol de 2019, amb la intenció de satisfer el seu "apetit sexual", va abusar de la seua filla i la va deixar embarassada.

Durant la celebració del juí, l'acusat, veí de la localitat de Monòver, va al·legar que "un dia es va passar de copes i que es va dirigir al llit en què estava la seua filla veient la televisió, la va acariciar i com aquesta es va negar, la situació se li va anar de les mans" va tindre lloc l'abús sexual encara que va afegir que "era la primera vegada que ho feia" i que es tractava d'un episodi puntual".

No obstant açò, en el seu testimoniatge, la menor va relatar que no es tractava d'un fet puntual ja que "venia repetint-se des de feia anys". A més, el tribunal ha destacat en la sentència l'"enteresa" i "maduresa" de la víctima durant la seua declaració, ja que va detallar amb "precisió i rigor" els fets patits.