València acoge el estreno en Europa del 'Concierto venezolano para trompeta' de Paquito D'Rivera

Este concierto se celebra en el Teatro Principal, a partir de las 19.30 horas, dirigido por el maestro Manuel Hernández-Silva, que debuta al frente de la formación sinfónica valenciana y en la programación del Palau de la Música.

El estreno de esta composición de Paquito D'Rivera se realiza tanto para España como para el resto de Europa. Se trata de un encargo realizado por la Orquesta de València junto a otras formaciones como la Orquesta de Minería en México, la Royal Liverpool Philharmonic y la San Diego Symphony.

Esta colaboración entre orquestas de varios países no solo permite el estreno de obras de indudable interés para los abonados, sino que también ayuda a estrechar vínculos y a poder establecer acciones conjuntas de cara al futuro, resalta la presidenta del Palau, Gloria Tello.

Paquito D'Rivera es un reconocido saxofonista, clarinetista, flautista y compositor, que se mueve tanto en el universo del jazz como el de la música clásica. Ya estrenó en Europa, en 2017 y en el Palau de la Música con la Orquesta de València, su obra 'The elephant and the clown' dentro del XXI Festival de Jazz del auditorio.

El programa preparado para este jueves también incluye la 'Sinfonía nº 1 en mi menor, op.39' del finés Jean Sibelius, así como 'Cantos y Revueltas' del mismo Pacho Flores. Cuenta con la presencia de Leo Rondón tocando el cuatro, una guitarra de cuatro cuerdas de origen colonial.

Supone el debut de uno de los directores de mayor proyección en la actualidad como Hernández-Silva, formado en Viena y que se suma en la programación del Palau a otros reconocidos maestros venezolanos que han visitado el auditorio como Gustavo Dudamel y Domingo Hindoyan.

Pacho Flores, que también debuta en la programación del Palau de la Música y reside en València, es uno de los mejores trompetistas del mundo. Ha ganado el primer premio en los concursos Maurice André, Philip Jones y Cittá di Porcia y ha actuado bajo la dirección de maestros como Claudio Abbado, Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli, Frühbeck de Burgos o Gustavo Dudamel.

DE VENEZUELA A CUBA

Interpreta este 'Concierto venezolano de D'Rivera', concebido como una fantasía en un solo movimiento de cuyo centro emerge un merengue y desemboca en un danzón de profundo carácter cubano que evoca la amistad entre venezolanos y cubanos.

También destaca la obra 'Cantos y Revueltas', con el cuatro Leo Rondón Y escrita por el propio Flores, que ha grabado junto a Hernández-Silva y la Real Filarmonía de Galicia para Deutsche Grammophon, sello del que Flores es artista exclusivo.

Por su parte, Manuel Hernández-Silva, graduado en el Conservatorio Superior de Viena en la cátedra de los profesores R.Schwarz y G.Mark con matrícula de honor, obtuvo el mismo año el concurso de dirección Forum Jünger Künstler de la Wiener KammerOrchester, que dirigió en la Konzerthau de la capital austriaca.

Ha actuado como director invitado con las orquestas sinfónicas de Viena, Israel, Radio de Praga, WDR de Colonia, Tucson, nacionales de España, Puerto Rico, Chile, Venezuela y México, Municipal de Caracas, Simón Bolívar, Karlsbad, Wuppertal, filarmónicas de Seül, Bohuslav Martinu, Nord-Tchechische Philarmonie, Biel, Olomouc o Bogotá.

En España ha dirigido la Real Filarmonía de Galicia, sinfónicas de Bilbao, RTVE, Tenerife, Castilla y León, el Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid, Navarra, Barcelona y Nacional de Cataluña, Ciudad de Granada y Filarmónica de Gran Canaria, así como en festivales como Quincena Musical Donostiarra, Internacional de Música y Danza de Granada, de Úbeda o de Cemski-Krumlov en la República Checa.