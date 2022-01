L'acusada d'assassinar una dona en cremar una barraca assegura que no sabia que la víctima estava dins

Els fets van ocórrer el 21 de desembre de 2019 en una zona de la Monte Tossal, a Alacant, on habitualment pernocten persones sense llar, quan aquesta dona es va acostar a la barraca i va provocar amb un encenedor un incendi que va acabar amb la vida de l'altra dona. Fiscalia i acusació particular, exercida per la mare de la víctima, considera que la dona és autora d'un delicte d'assassinat i demanen una pena de 25 anys de presó i una indemnització per a la família en concepte de responsabilitat civil de 90.000 i 150.000 euros, respectivament.

Segons el relat dels fets, l'acusada es va dirigir a la barraca on es trobava dormint la víctima i va calar foc al lloc "amb intenció d'acabar amb la seua vida de manera sorprenent i traicionera". Així mateix, les acusacions matisen que la dona va actuar per gelosia atés que la víctima tenia una relació amb un home amb el qual l'acusada també havia tingut una relació amb anterioritat.

Així, han assenyalat que dies abans dels fets, va haver-hi amenaces per part de la dona, qui va alertar de les seues intencions: "En veure a l'home amb la víctima, l'acusada va dir que l'havia de cremar viva i que l'havia de matar", ha indicat el fiscal. Igualment, s'ha exposat que l'encausada és consumidora de substàncies estupefaents.

A més, relaten que diversos testimonis van escoltar a l'encausada fer gala del que havia fet i reconéixer l'autoria del crim justificant: "Sóc la Pastori, qui me la fa la paga, així sabran qui sóc jo". No obstant açò, la dona, malgrat que ha reconegut que va calar foc a la barraca, ha negat que fera gala del succeït ni que amenaçara anteriorment amb matar la víctima.