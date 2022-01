Els treballs d'exhumació en el cementeri d'Alacant troben restes de 5 víctimes de la repressió franquista

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, acompanyada de la secretària autonòmica de Qualitat Democràtica, Toñi Serna, ha realitzat aquest dimecres una visita a la intervenció que s'està realitzant en la Fossa 33.

Pérez Garijo s'ha mostrat "optimista" per aquests resultats primers resultats "que ens permetran seguir exhumant per a retornar a les famílies de les víctimes les restes dels seus éssers estimats, que tants anys de patiment porten esperant", segons informa un comunicat de la Generalitat.

"Es tracta d'un moment molt emotiu malgrat tindre eixa sensació de tristesa per arribar una mica tard a la lluita que van començar fa anys els fills de les víctimes i que després van continuar els seus néts", ha assegurat la consellera.

Per a la consellera de Qualitat Democràtica "reparar la memòria de les víctimes i obrir totes les fosses del nostre territori és una qüestió de justícia" perquè, en paraules de Pérez Garijo "no s'entén que en una democràcia tinguem les cunetes i els cementeris plens de fosses comunes".

Els treballs en la Fossa 33, que han començat aquest mes de gener en el Cementeri d'Alacant, continuaran durant el mes de febrer amb l'objectiu de recuperar les restes de 18 persones que van ser assassinades entre el 17 de desembre de 1941 i el 12 de febrer de 1942, de les localitats alacantines de Novelda, Elx, Benejússer, Almoradí, Banyeres, Callosa de Segura, Elda, Torrevella, Onil, Montfort, Rojals, Cocentaina i Monóver.

Les tasques inicials en la Fossa 33 han permès localitzar les primeres restes de cinc víctimes sense taüt en connexió anatòmica a una profunditat d'uns 80 centímetres, dos d'ells complets. Els altres tres cossos pareix que també estan complets però s'estan realitzant tasques de neteja per a confirmar-ho.

Tot pareix indicar que són els represaliats que es tracten de localitzar a través d'aquesta intervenció perquè els cossos pareixen llançats a la fossa i no col·locats, la qual cosa es confirmarà una vegada siguen exhumats i es procedisca a la presa de mostres d'ADN en laboratori. D'acord amb la cronologia d'afusellaments, aquests cossos pertanyerien als últims cinc afusellats.

En aquest sentit, en els registres cementeriales no hi ha constància d'altres enterraments en la fossa que no siguen els de víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa tot fa pensar que es tracta dels represaliados que s'estan buscant en aquest cas.

Els treballs d'exhumació de la Fossa 33 i la Fossa 14 del Cementeri d'Alacant, promoguts per l'Associació de Familiars dels Represaliados del Franquisme del Cementeri d'Alacant, compten amb una subvenció de la Conselleria de Qualitat Democràtica de 72.570 euros.

En la província d'Alacant al voltant de 400 persones de diferents localitats alacantines i també d'altres municipis espanyols van desaparéixer víctimes de la repressió franquista a través de nombroses execucions després de juí sumaríssim i sentència de mort.