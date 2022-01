Alacant expressa la seua repulsa per l'assassinat masclista de Torrevella: "És la pitjor violència"

L'Ajuntament d'Alacant ha guardat aquest dimecres un minut de silenci a les portes del consistori en senyal de "repulsa" per l'assassinat d'una dona a les mans de la seua parella a Torrevella el passat mes d'octubre, que en les últimes hores s'ha confirmat per part del Ministeri d'Igualtat com un nou cas de violència masclista.