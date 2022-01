Rigoberta Bandini busca guanyar el Benidorm Fest amb una posada en escena "diferent" a la dels seus concerts

Paula Ribó (el nom real de Rigoberta Bandini) acostuma a eixir a escena amb la seua banda, formada per la seua parella, Esteban Navarro, i els seus cosins Belén i Juan Barenys. No obstant açò, a Benidorm "és probable" que els acompanye algú més, segons explica a Europa Press en una entrevista.

"No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas" és el clímax de la cançó. Precisament fa uns dies, 'El Mundo' va publicar que una teta geganta acompanyaria a l'artista en la seua actuació. "La mamella serà tan gran que no cabrem a l'escenari i hauré de cantar des de casa", va bromejar en un tuit.

Sense aclarir què serà el que hi haurà sobre l'escenari, ironitza: "El que sí que estaran seran els meus pits, que no me'ls puc arrancar. Però ja ho veureu". Precisament, aquest dimarts està tenint els seus primers assajos sobre l'escenari: "És molt emocionant veure l'espai, és increïble tot".

Des del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm sonarà aquest dijous el seu "Ay Mamá", una de les cançons que més atenció està rebent de tot el Benidorm Fest. De fet, acumula més de tres milions d'escoltes en Spotify i és l'única de les 13 participants ha entrat en la llista de les 50 cançons més viralitzades a nivell global.

ELS DUBTES AMB "AY MAMÁ"

Paula Ribó va compondre la cançó fa més de huit anys, quan encara no era mare, i reconeix que la va enviar al Benidorm Fest quan la maqueta li "agradava" però no li "flipava". "Vaig pensar, si el dia del 'deadline' encara no em flipa, dic que no, moltes gràcies", admet.

No obstant açò, després d'un procés de producció en el qual ha estat acompanyada per Navarro i Stefano Maccarrone, reconeix sentir-se "molt segura de la cançó". "Volia alguna cosa que em convencera molt, per a defendre-la amb moltíssima veritat. Necessitava eixa garantia que a mi em flipara", agrega.

I és que, tot i que va rescatar "Ay Mamá" d'un calaix, va saber que "ací hi havia alguna cosa". "Hi ha cançons que vaig compondre fa molts anys i que no m'agraden, les sent i dic 'Bah, és una merda' o a vegades es pot traure alguna cosa. Ací hi havia alguna cosa, quan em va fer plorar de primeres, és que hi ha alguna cosa per sota, i aleshores rasque com un gos fins a arribar", explica.

En el seu tema va trobar "un sentiment molt fort de ser explicat". Així, la van acurtar, van canviar la tornada, i després d'un procés amb "alts i baixos" i "dels més difícils" pel poc temps que van tindre, el tema els va convéncer "100%".

"SI AÇÒ NO IX, EIXIRAN ALTRES COSES"

Partir com una de les grans favorites per a guanyar no és alguna cosa que li preocupe: "Açò canvia com el vent i tampoc em vull fer a açò. Vull gaudir d'aquesta experiència i sent que ja hem guanyat d'alguna manera, és que està funcionant tan bé tot i ens ho estem passant tan bé a Benidorm".

Òbviament, la seua "part ambiciosa" li diu que vol guanyar, però "hi ha una altra part que sap que està anant perfecte tot ja en aquest camí com Rigoberta". "Si açò no ix, eixiran altres coses, però si l'experiència pot continuar fins a Eurovisió, millor".

I és que, en cas de guanyar el Benidorm Fest, a Ribó se li venen damunt quatre mesos de camí fins a Torí, un fet que li genera "vertigen". Si el Benidorm Fest "a petita escala ja ha suposat canvis", anar a Eurovisió seria "molt bèstia".

Reconeix, açò sí, que malgrat que pujar-se a l'escenari turinés li ve de gust "moltíssim", el procés fins a arribar li genera més "por i peresa". "Tot el que és promoció em dóna més pal, perquè són molts mitjans i al final, a mi m'agrada compondre i eixir a l'escenari", explica.

No obstant açò, de cara a Eurovisió, camí buidat: els mesos de gener, febrer i març havia intentat "minimitzar al màxim" les seues actuacions, encara que a partir de maig serà una "bogeria". "El finde següent d'Eurovisió tenim el Tomavistas, i després diversos festivals més".

Per a una artista acostumada a festivals, seria un "èxit total" que la gent la conega fora i li òbriga la porta d'altres països, malgrat que la barrera idiomàtica existisca.

De fet, es reconeix admiradora d'artistes belgues, com Stromae o Angèle, que traspassen fronteres cantant en francés. "Encara que no parlen el teu idioma, de sobte tindre públic en altres llocs m'encantaria". Açò sí, "a poc a poc". Per molt "somiadora" que admeta ser, primer cal centrar-se a Benidorm i després en Eurovisió, aclareix.