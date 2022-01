Puig: "El Benidorm Fest ajudarà la recuperació econòmica amb la seua aposta per Europa, la música i joventut"

Així s'ha pronunciat a Benidorm després de presidir la firma del conveni entre la Generalitat, l'Ajuntament d'aquesta localitat i RTVE per a la celebració del Benidorm Fest. Posteriorment, ha visitat el Palau d'Esports L'Illa, on tindrà lloc la selecció de la representació d'Espanya per a Eurovisió 2022 els dies 26, 27 i 29 de gener, segons ha informat un comunicat de la Generalitat.

"Després de dos anys, estem veient l'eixida d'aquesta pandèmia horrible", ha assenyalat el president, que ha agregat: "És el moment de la recuperació, i quina manera millor per a iniciar la recuperació que amb un festival com a Eurovisió i amb el Benidorm Fest", ha assenyalat.

De la mateixa manera, ha indicat que el sector cultural i, "de forma especial", el de la música ha sigut "un dels més afectats per les restriccions imposades arran de la crisi sanitària, per la qual cosa ha destacat la importància de dur a terme iniciatives com aquest, en la qual la Generalitat col·labora com coorganizadora amb l'aportació d'un milió d'euros.

Així mateix, ha detallat que aquest esdeveniment també "il·lusiona els jóvens" i que són, per tant, una mostra de "intel·ligència col·lectiva" que genera esperança en el futur. També ha al·ludit a més al fet que aquest festival "parla d'allò que uneix, que és el llenguatge comú de la música", perquè "no hi ha cap llenguatge tan universal com la música".

Sobre aquest tema, ha afegit que aquest aspecte "ho coneix bé la Comunitat Valenciana, que l'ha adoptat com el seu tercer idioma oficial". Per a Puig, el Benidorm Fest donarà a més l'"oportunitat" de projectar a Benidorm com a "capital del turisme del Mediterrani", ja que simbolitza el caràcter de la Comunitat Valenciana com a "terra hospitalària" i oberta a "la superació de fronteres que no distingeixen a uns d'uns altres perquè no existeixen".

Per açò, ha convidat a gaudir d'aquests "dies d'entusiasme col·lectiu i d'ànim per al que ens ve per davant, que no és una altra cosa que una recuperació efectiva i una nova primavera per a Europa".

Finalment, l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, espera que el Benidorm Fest posicione "no només a nivell internacional, sinó a nivell mundial" la ciutat i que desitja que "amb eixe festival d'Eurovisió es tinga com referència a Benidorm, i en un futur a aquesta ciutat, que viu per i per a les persones".

"Vull agrair el compromís de l'esforç de la Generalitat Valenciana, el treball colossal de Radiotelevisió Espanyola amb els quals hem estat treballant moltíssim tot amb tot. La seua casa és Benidorm, torna la música: benvinguts al Benidorm Fest", ha postil·lat.