Detingut per robar en un local i amenaçar la dependenta amb un ganivet a Sant Vicent del Raspeig

En la matinada d'aquest diumenge es va produir aquest robatori amb intimidació i amenaces en un establiment del carrer L'Horta de Sant Vicent del Raspeig, informa el consistori.

Una patrulla es va traslladar al local i, després de recaptar informació d'un testimoni, va realitzar una àmplia batuda per la zona cap a la qual es va dirigir el sospitós fugint amb bicicleta.

Aquest dispositiu va permetre identificar a un home que coincidia amb la descripció. Encara que va tractar d'ocultar-se, després va reconéixer el robatori i va ser arrestat com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació amb arma blanca.

El detingut va conduir als agents a un embornal d'aigües pluvials, on havia amagat el botí al costat de la bicicleta i el ganivet. També va reconéixer espontàniament que podria estar implicat en fets similars.

Tot s'ha posat a la disposició de la Guàrdia Civil per a seguir amb la investigació. Per la seua banda, la víctima va haver de ser assistida per una ambulància com a conseqüència d'una crisi d'ansietat.