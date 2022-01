El Teatre Principal de Castelló acull aquest cap de setmana la producció de circ contemporani 'Adeu!'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta aquest cap de setmana, al Teatre Principal de Castelló, la nova producció pròpia 'Adeu!'. La representació tindrà lloc el dissabte, a les 19.00 hores, en una funció dirigida al públic general, i el diumenge, a la mateixa hora, especialment per als abonats del Teatre Principal de Castelló.

El director territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha convidat al públic a assistir al Principal per a gaudir d'aquesta proposta "que va més enllà del circ més clàssic i que incorpora, amb el fil conductor del comiat, la música, l'humor i, naturalment, disciplines circenses". 'Adeu!' és el segon espectacle de circ contemporani produït per l'IVC. Es va estrenar al Teatre Arniches d'Alacant, després va estar en el Rialto de València i ara arriba al Principal de Castelló en aquest gira per tot el territori valencià.

En aquest nou treball del director Lucas Escobedo, el punt de partida és que "cal saber dir adéu per a poder dir hola". La funció reflexiona al voltant de molts tipus de comiat: la d'una persona que deixa una ciutat per a anar-se'n a treballar o estudiar a un altre lloc, una jubilació, un comiat de solter, entre uns altres. També dir adéu a l'exercici físic que ja no es pot fer a causa de l'edat o l'adéu de la cantant que fa la seua última gira són altres formes de dir adéu.

Lucas Escobedo i la resta d'artistes que participen en aquest espectacle, Jesús Irimia 'Xuspi', Alberto Soro, Enrique Navarro, Miguel Barreto, Irene Torrejón 'Aircrag', Gema Palazón i Raquel Sánchez, investigaran aquests conceptes des de la música, l'humor i el circ.

L'espectacle inclou música en directe, amb bateria, guitarra, violoncel, piano i les veus dels mateixos intèrprets, i està creada per Raquel Sánchez. Entre les disciplines circenses presents estan la taula acrobàtica -un element difícil de veure en aquesta classe de muntatge, que s'utilitza com a element de percussió i com a element acrobàtic-, els pals xinesos, la roda Cyr, malabars amb pilotes i maces i figures acrobàtiques de tot tipus.

Les entrades, que tenen un preu entre 3 i 20 euros, es poden adquirir en la web taquilla.ivc.gva.es.

MÚSICA I ESPECTACLE FAMILIAR

L'Auditori de Castelló presenta, aquest cap de setmana, dos propostes diferents. D'una banda, el dissabte, a les 19.30 hores, el cicle 'Un món de músiques' presenta en concert a Corizonas, amb el seu nou disc 'Corizonas III'. Un concert de 'rock' amb lletres rotundes i molt ritme.

La banda està formada en l'actualitat per Javier Vielba (veu i guitarra), Rubén Marró (guitarra), David Krahe, (guitarra), Javier Vacas (baix) i Roberto Lozano (bateria).

Ja el diumenge, a les 18.00 hores, l'Auditori de Castelló proposa l'espectacle 'Babayaga'. La companyia italiana TPO ha posat en escena aquest cèlebre conte rus en clau contemporània, amb dansa, músiques originals i, sobretot, sumptuoses il·lustracions de Rébecca Dautremer projectades en gran format en tota l'escena. L'espectacle està dirigit a un públic major de 5 anys.

L'espectacle proposa un viatge imaginari. Dos ballarines, amb la lleugeresa de dos palometes, guien el públic en un conte sense paraules, compost de paisatges emotius i jocs musicals rics en efectes escènics creats gràcies a l'ús, discret i invisible, de sensors i tecnologia interactiva. Les entrades tenen un preu de 4 euros.