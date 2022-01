Cvirus.- Bravo diu que es mantindrà el protocol Covid actual en jutjats i que cal aprendre a viure amb el virus

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha indicat que es mantindran els protocols Covid actuals després d'haver advertit CSIF que els jutjats de la Comunitat Valenciana tenen entre un 20 i un 30 per cent de la seua plantilla de baixa per Covid, la qual cosa està retardant els processos judicials, i per açò ha exigit a la Conselleria de Justícia que "adopte totes les mesures necessàries per a protegir al seu personal".

"S'ha d'aprendre a viure amb el virus si no volem parar de nou l'activitat econòmica i paralitzar el país", ha assenyalat Bravo, qui ha afegit que no hi ha motiu per a adoptar mesures extraordinàries. "Els edificis disposen de les mesures de seguretat interpersonal, de protecció individual com les mascaretes", ha subratllat la consellera.

També ha al·legat que les mesures són suficients indicant que la Conselleria de Justícia va invertir fa dos anys 7 milions d'euros "només en la col·locació de mampares i en l'adquisició de mitjans de protecció individual".

Bravo ha incidit que s'està actuant concorde a la gravetat de la situació endèmica, i ha apuntat que aquesta sisena onada "no té la letalitat de la variant Delta" i que la majoria dels funcionaris, a causa de la mitjana d'edat, ja estan vacunats de la tercera dosi o en procés d'obtindre-la.