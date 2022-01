Puig diu que la taxa turística no és "prioritària", però que es participarà en el debat amb "respecte" al sector

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dimarts que la taxa turística, en la política turística de la Generalitat i en la recuperació, no és una qüestió "prioritària", encara que ha indicat que es participarà en l'espai de debat "però tenint en compte que hi ha una voluntat d'acord de respecte al sector i als ajuntaments per a la millora dels servicis públics".

Puig s'ha manifestat així davant els mitjans en una visita que ha realitzat a Castelló en ser preguntat per la taxa turística, i on ha recordat que els grups en Les Corts van prendre la decisió de treballar sobre una norma "que poguera tindre un recorregut en el futur".

"En eixe espai de debat es participarà, però tenint en compte que hi ha una voluntat d'acord de respecte al sector i als ajuntaments per a la millora dels servicis públics. No es tracta de fer un debat estèril que al final acabe manipulat per una oposició, que no té cap idea sinó anar permanentment contra el govern", ha afegit.

D'altra banda, respecte a les perspectives del sector turístic, el cap del Consell ha subratllat que fins que no acabe la pandèmia no tornarà una normalitat al mateix, "que està absolutament afectat per una pandèmia que fa difícil el contacte i, per tant, fins que no se supere la mateixa, el sector seguirà patint".

Puig ha recordat que des de la Generalitat s'ha posat una altra vegada en marxa el Bo Viatge, "que ha facilitat una capacitat de mantindre dins de la pròpia Comunitat els viatges i cert impuls al turisme d'interior", encara que ha apuntat que és necessari que, superada la pandèmia, es torne a les xifres de 2019, "que van ser molt positives". "Si l'horitzó de superació de la pandèmia es compleix, pensem que aquesta temporada podrà ser molt positiva", ha afegit.

El president ha assenyalat que la Generalitat Valenciana va a FITUR per a dir que la Comunitat és una destinació segura, que està preparada per a tindre una temporada d'acolliment amb els valors que s'han anat construint aquests anys i "amb molta il·lusió amb nous productes i noves mirades per a aconseguir que hi haja des de diferents segments de la població la major capacitat d'atraure a la Comunitat Valenciana".