Cvirus.- Puig assegura que estan ultimant els espais per a la vacunació massiva dels nous grups

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dimarts que s'estan ultimant en aquests moments tots els espais per a la vacunació massiva dels nous grups, els quals es donaran a conéixer durant aquesta setmana.

Puig, que s'ha pronunciat així davant els mitjans durant una visita a Castelló, ha indicat que en els pròxims dies es farà l'anunci de tot el procés de vacunació, "que ha canviat substancialment perquè a partir dels 18 anys s'aconsella la tercera dosi, per açò es planteja una nova etapa en la vacunació massiva a la Comunitat Valenciana".

D'altra banda, el cap del Consell ha indicat que l'horitzó dels contagis es desconeix i que el que estan observant és el que diuen els models i el que passa en altres països. "El que està clar és que Ómicron és una variant molt contagiosa i amb una letalitat i capacitat de fer mal i de generar hospitalitzacions molt més baixa que les variants anteriors", ha dit.

Ha recordat que, des de fa un any, a la Comunitat Valenciana s'han multiplicat per tres els contagis i, al mateix temps, està amb un 50 per cent menys d'hospitalitzacions, un 70 per cent menys d'ocupació de llits UCI i més d'un 80 per cent menys de mortalitat. "Això no vol relativizar les xifres ni parlar sobre que estiguem ja en un procés de gripalització, però és cert que hi ha unes conseqüències menys letals que l'any passat", ha apuntat.

Puig ha assenyalat que els models parlen que en aquesta setmana es podia produir el sostre de contagis i una o dos setmanes després el punt límit d'hospitalitzacions. "El que ha passat en altres països amb aquesta variant és que després hi ha hagut un descens molt radicalitzat, però açò és el que diuen els models i anem a veure com orientem aquest trànsit", ha afegit.

En qualsevol cas, ha recordat que encara s'està en el centre de la pandèmia. "Hem de tindre la màxima autoexigència en el que sabem que ha funcionat bé -mascaretes, ventilació, distància- i incidir en la vacunació, que cal accelerar. Aquest són els puntals de l'estratègia valenciana per a la superació de la pandèmia", ha conclòs.