Els premis Altea de la Càtedra Enric Valor de la UA es presentaran per primera vegada a Barcelona

L'esdeveniment tindrà lloc a la sala Bookeria de la Llibreria Ona de Barcelona per a presentar les novel·les El bosc de les ombres, d'Ignasi Garcia Barba y Aire, d'Elvira Cambrils, està impulsat, entre altres entitats, per l'Ajuntament d'Altea, Fundació Caixaltea, Aila Edicions, la Generalitat Valenciana i l'Institut Juan Gil-Albert.

Es tracta de la primera ocasió en què es presenten en Barcelona les obres literàries guanyadores dels premis Altea de Literatura i Investigació, uns premis que actualment s'estan erigint com a referència en el mercat editorial de la Comunitat Valenciana, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

En l'última convocatòria han concorregut un total de 161 originals (dels quals, 10 en el premi d'Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez, 59 en el premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, i 91 en el premi Carmelina de Novel·la i Prosa Creativa).

En l'edició que ara es presenta en Barcelona es produïx la circumstància que el guanyador del premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil ha sigut l'autor teatral i guionista barceloní Ignasi Garcia Barba, molt reconegut en el món dels guions televisius, pel seu treball en destacades sèries.

Al costat d'Ignasi Garcia Barba, l'altra protagonista de la nit serà l'escriptora valenciana Elvira Cambrils, guanyadora del premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa amb l'obra 'Aire'.

El director literari d'Aila Edicions i dels Premis Altea, Joan Borja, ha destacat que "tant 'El bosc de les ombres' com a 'Aire' són llibres que enganxen i que responen l'obsessió que dota de sentit l'aventura dels premis Altea: fer volar els llibres i posar-los en perill de trobar lectores i lectors". "Açò és regalar pessics de felicitat", ha afegit.

Per la seua banda, Garcia Barba ha assenyalat que 'El bosc de les ombres' "combina el thriller sobrenatural i la novel·la d'aventures per a crear una història de l'estil de la sèrie Stranger Things". "Per a mi és un llibre molt especial, perquè ho he construït a partir de la idea originària d'un conte que vaig escriure amb 16 anys, i que m'ha acompanyat durant tota la vida", ha remarcat.

Quant a l'altre llibre que es presenta, Cambrils ha declarat que "és una novel·la que va vindre a buscar-me: que em va arribar com una idea en un moment determinat i de seguida vaig tindre la necessitat imperiosa d'escriure-la". "Es tracta d'una novel·la coral amb una particular sensibilitat femenina. Les set protagonistes d'Aire coincideixen en un saló de bellesa d'una urbanització costanera: Reflexos de Mar", assegura.