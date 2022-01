Altea rep la certificació com a Destinació Turística Intel·ligent a la Comunitat Valenciana

Aquest reconeixement avala el "compromís i lideratge d'Altea per a abordar projectes innovadors que busquen millorar la sostenibilitat i competitivitat global del municipi".

Així mateix, aquesta certificació és fruit de la coordinació i el treball dels diferents àmbits municipals, a més del desenvolupament de noves iniciatives en col·laboració amb els agents del DTI, tals com la implantació de codis QR i Navilens en els itineraris turístics, entre uns altres, segons informa la Generalitat en un comunicat.

Colomer ha destacat que "Altea és una referència com a destinació que ha sabut interpretar el moment i el futur" i "no és possible viure desconnectats d'una causa comuna", i ha ressaltat "l'aposta clara pel turisme i per oferir la millor versió d'aquesta localitat al món".

"Altea és molt important per a entendre la millor de les versions de la Comunitat Valenciana", ha afegit Colomer, qui ha mostrat públicament "la gratitud de la Generalitat Valenciana a Altea pel camí que està seguint".

Així mateix, ha manifestat que "rebre a turistes i de quina manera fer-ho, és una forma de posicionar-nos en el món"; al mateix temps que ha advocat per "assemblar necessitats i interpretar dades per a traçar estratègies". "Un treball laboriós que algunes destinacions com Altea ja estan realitzant", ha agregat.