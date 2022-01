Cvirus.- Castelló aborda amb Salut Pública diferents escenaris per a organitzar una Magdalena "segura"

El regidor de Festes de l'Ajuntament de Castelló, Omar Braina, s'ha reunit aquest dimarts amb el director de Salut Pública a Castelló, Carles Escrig, per a abordar la planificació de les pròximes festes de la Magdalena, que estaran condicionades per la pandèmia i que s'adaptaran a la situació epidemiològica i a les mesures de prevenció i protecció davant la Covid-19.

Per açò, i davant un període d'incertesa respecte a l'evolució de la pandèmia, s'està treballant en diferents escenaris possibles i veient la seua viabilitat per a ajustar la programació i organitzar una Magdalena "amb les màximes garanties de seguretat", atenent a criteris sanitaris i condicionats en tot cas a l'evolució de la pandèmia, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Amb aquest objectiu, i com així s'ha plantejat en la reunió entre Festes i Salut Pública de hui, s'està estudiant acte per acte, analitzant les mesures de prevenció i seguretat anticovid a aplicar, per a adaptar-ho a la situació i que, en cas de poder programar-se, siga un esdeveniment segur.

"Seguirem treballant de la mà de Salut Pública per a ajustar la programació de les pròximes festes i fer una Magdalena diferent, condicionada i segura. Falten poc més de dos mesos per a les festes i som conscients que l'evolució sanitària és canviant, per açò barregem diversos escenaris i anirem adaptant el programa en funció del que puguem fer i de quina manera", ha explicat el regidor de Festes.

"És important ser prudents i responsables, i per açò anem a continuar en la mateixa línia de treball que en els últims mesos, ajustant el programa a l'evolució de la pandèmia", ha apuntat.

"INCERTESA"

Des de la direcció de Salut Pública, Escrig ha posat l'accent que el futur de la situació epidemiològica és d'"incertesa" i cal tindre en compte en tots els casos el compliment de les mesures anticovid vigents. Així mateix, ha estès la mà per a seguir col·laborant en la mesura del possible amb l'Ajuntament de Castelló per a definir unes festes de la Magdalena segures.

Aquest mateix dilluns l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el regidor de Festes van convocar als representants del 'món de la festa' per a abordar també l'organització de la Magdalena, prevista del 19 al 27 de març. En aquesta trobada es va acordar anar de la mà davant la necessitat de col·laboració i d'adaptació de les pròximes festes a la pandèmia i a la seua evolució para entre tots recuperar una Magdalena segura després de dos anys sense poder celebrar-la a causa de la situació epidemiològica.