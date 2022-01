Las farmacias valencianas que decidan podrán notificar desde esta semana los positivos con antígenos

En rueda de prensa, Puig ha asegurado que el acuerdo base con los colegios de farmacéuticos está finalizado y que la Conselleria de Sanidad está en condiciones de implantarlo, por lo que "será cuestión de horas o días". En cualquier caso, ha precisado que este sistema no será generalizado y las farmacias decidirán "de manera libre" si seguirlo o no.

Según el acuerdo alcanzado entre Sanidad y los farmacéuticos, el test deberá hacerse de forma presencial y, en el caso de ser positivo, el establecimiento lo comunicará a Conselleria. El registro de datos personales se hará siempre que la persona que se somete al test lo desee.

Por otro lado, Puig ha destacado el anuncio de Pedro Sánchez de este lunes de que el Gobierno tiene previsto controlar los precios de los test de antígenos y ha confiado en que haya medidas en esta línea.

RECHAZA EVALUAR LA PANDEMIA COMO UNA ENFERMEDAD ENDÉMICA

Sobre el plan del Gobierno para evaluar la COVID como una endemia o gripalización en lugar de pandemia, ha reconocido que "podría ser" a medio plazo, pero ha insistido en que la sexta ola sigue y hay "gran estrés" en la Atención Primaria aunque haya menos hospitalizados.

"No estamos en condiciones de esa evolución hacia un estadio de enfermedad endémico (...) No quiero dar ni mucho menos la imagen de que la pandemia está superada porque no lo está", ha recalcado, instando a mantener la prudencia y las medidas de protección como el uso obligatorio de mascarilla.

En general, Puig ha señalado que el objetivo de inicio de 2022 es intensificar "al máximo" la vacunación, dado que a partir de esta semana se administra la tercera dosis a mayores de 40 años en algunos departamentos sanitarios de la Comunitat. También quiere "volver a insistir en los que no se ha vacunado", que actualmente suponen en torno al 5% de la población valenciana.

Ha augurado así que el año estará "todavía muy condicionado por la pandemia" y ha deseado poder ir hacia la recuperación económica, social y "emocional". "En la medida que podamos ir normalizando la vida podremos conseguir un mayor dinamismo", ha confiado, y ha resaltado las cifras históricas de empleo logradas a finales de 2021.