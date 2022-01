Detingut a Elx per voler robar objectes d'una casa en obres per a vendre'ls i comprar droga

Els fets van ocórrer el passat 28 de desembre, quan els agents van ser alertats, sobre les 02.30 hores, per un veí de la presència d'un intrús a l'interior d'una casa en obres. L'implicat hauria escalat per l'andami i accedit per una de les finestres, informa un comunicat del consistori.

Els efectius, que es van desplaçar ràpidament a la direcció indicada, van observar una silueta a través de la finestra del primer pis i, després d'il·luminar amb la llanterna, li van indicar a l'home que isquera a l'exterior.

El presumpte autor dels fets, després d'adonar-se de la presència de la patrulla, va començar a descendir de forma voluntària per l'andami. Davant la pregunta del motiu de trobar-se dins de la vivenda, l'home va manifestar que estava sostraient objectes amb la finalitat de poder vendre'ls i aconseguir diners per a consumir substancies estupefaents. L'home va ser detingut, traslladat al centre mèdic i posteriorment a dependències policials.