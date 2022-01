Les ratxes de vent aconsegueixen 82 km/h a la Pobla de Benifassà (Castelló)

Algunes localitats de la província de Castelló han registrat fortes ratxes de vent, com La Pobla de Benifassà, on han aconseguit els 82 quilòmetres per hora. Així mateix, Vilafranca ha registrat ratxes de 69 km/h i Morella de 64, segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat 112.

No obstant açò, els bombers del Consorci Provincial de Castelló no han tingut servicis relacionats amb el vent.

El Centre de Coordinació d'Emergències manté la preemergència per plaques de gel a l'interior nord de la província i estableix el risc de vents nivell groc a l'interior nord i el risc de fenòmens costaners nivell groc al litoral nord.

Per a aquest dissabte, s'estableix el risc de vents nivell groc a l'interior nord i litoral nord, i el risc de fenòmens costaners nivell groc al litoral nord.