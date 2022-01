Los Reyes Magos se reencuentran con los niños valencianos en una cabalgata estática llena de música, luces y espectáculo

Sus Majestades de Oriente, que han sido recibidos en el escenario por el alcalde, Joan Ribó, el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, y la Fallera Mayor infantil de València, han felicitado a los más pequeños por su responsabilidad en este año tan "diferente y complicado" y les han señalado que son "un ejemplo" para los más mayores.

El primero en llegar ha sido Melchor en un coche descapotable y ha entrado precedido por un grupo de acróbatas y con toda su corte de bailarines y músicos, con túnicas de su color azul, una bailarina gigante y fuegos artificiales.

A continuación, ha entrado Gaspar con el mismo séquito, pero esta vez ataviados rojo, al igual que el coche con el que también ha dado una vuelta por el coso para saludar a todos los presentes. El último ha sido Baltasar, de verde, y el que ha sido el más coreado por los pequeños.

El rey Melchor ha señalado que aunque no ha sido fácil llegar a València no querían dejar de devolver a los más pequeños "el cariño y la ilusión" que reciben cada día del año y les ha recordado que "ahora, más que nunca, es importante cuidarse unos de otros". Asimismo, les ha pedido "solidaridad" y un recuerdo para los niños que no tienen tantas cosas ni tanta suerte y ha recalcado que "lo más importante es la familia y los amigos". "Compartir cada día del año con ellos, haced lo posible para dar una vida mejor y no perdáis nunca la sonrisa. Pronto todo volverá a la normalidad", les ha animado.

Del mismo modo, el rey Gaspar ha mostrado su alegría por juntarse en este año que está siendo "todo diferente" en esta Plaza de Toros, que debería de cambiar de nombre por 'Plaza de la magia', ¡Plaza de la infancia' o 'Plaza del amor a los animales'. Asimismo, ha exhortado a los menores a "no hacer daño a nadie y a cuidar de nuestro planeta y a todos los que lo habitan" y como premio a su generosidad y responsabilidad les ha garantizado que no descansarán esta noche hasta haber entregado todos los regalos pedidos en las cartas.

Por último, el rey Baltasar ha señalado que este encuentro tan diferente, en el que no es posible disfrutar de vuestros besos y abrazos, sigue siendo "muy especial" por la ilusión con la que se les han recibido y se ha mostrado seguro de que "cada uno de vosotros daréis lo mejor para que el año que viene nos veamos con más entusiasmo".

Tras los discursos, los reyes han dado una vuelta en sus coches por toda la plaza para despedirse de los 5.000 asistentes permitidos por aforo -las entradas se han agotado en una hora-, a quienes en la entrada se lees ha entregado una corona del color que representaba a cada rey mago. Además, entre cada una de las familias había un asiento de distancia de seguridad y era obligatorio el uso de mascarillas en todo momento.

Asimismo, las personas mayores de 12 años tenían que llevar su pasaporte de vacunación acceder al recinto y no estaba permitido el consumo de bebidas o comer en el interior, para evitar que nadie se quite la mascarilla. Tampoco ha habido reparto de caramelos en el espectáculo, que ha podido también seguirse de forma telemática.

Pero la ilusión y los aplausos se han vivido durante todo el montaje, que ha tenido una duración de más de tres horas, y que ha contado con la intervención de 16 compañías de ambientación, cuatro agrupaciones musicales y una colla de 'dolçainers'. En total el acto se ha divido en 12 secciones. Una de las novedades ha sido Perseida, la astrónoma real, unnuevo personaje narrativo que se une al paje Miquel, la mensajera Caterina, el señor Carbó, y Dolça, la caramelera real.

MÚSICA Y LUCES

La apertura de puertas de la Plaza de Toros ha sido las 17.30 horas. A las 17.45 se celebrará un primer concierto del grupo Nànets Band Rock!, mientras que a las 18.30 horas empezaba el segundo concierto de la tarde, un espectáculo protagonizado por Pop&Corn!.

A las 18.50 las luces para dar paso al acto propio de la cabalgata se han apagado y los padres, madres y niños y niñas han encendido las linternas para iluminar mientras tocaba la banda. A los lados del escenario, se han decorado con figuras de dos peces, dos medusas, un unicornio, un pato y un libro de los Reyes Magos.

Los padres han destacado que esta opción ha sido "un acierto" porque ha permitido a los más pequeños disfrutar con los Reyes Magos pese a no poder celebrar el formato original, aunque han lamentado que por las restricciones sanitarias muchos niños no hayan podido asistir.

Asimismo, han destacado la seguridad con que se ha celebrado el espectáculo salvo alguna pequeña aglomeración en las puertas de acceso. Por su parte, todos los pequeños han coincidido sin dudar en que lo que más les ha gustado ha sido la entrada de los Reyes Magos.