Tres estudiants alacantines, premiades per un curt sobre els riscos del joc d'apostes

El programa educatiu 'Corto y cambio' es dirigeix a estudiants de la província d'Alacant amb l'objectiu de promoure la reflexió crítica per part d'adolescents d'entre 12 i 18 anys sobre els usos inadequats de les TIC i els riscos del joc.

Així, en els primers cursos es treballa l'ús inadequat de les tecnologies de la informació i la comunicació i en els superiors es posa el focus en el tema del joc d'aposta, informen la institució provincial i l'organització.

Els guions presentats van ser valorats per un jurat, compost tant per professionals de l'àmbit audiovisual com per experts en educació i prevenció, a partir de criteris com el nivell de creativitat i interés de la història o la seua afinitat amb la temàtica del concurs.

El treball 'Afortunado en amores', que gràcies al certamen s'ha pogut rodar de manera professional, gira entorn dels riscos del joc online i se centra a explicar la història d'un jove que aconsegueix superar els seus problemes amb les apostes.

La proposta té el seu origen en el veterà programa de prevenció 'Cine y educación en valores', que a partir de 2018 es va reformular per a donar pas a un projecte més centrat en la creació de continguts audiovisuals que en la interpretació dels mateixos. Sota el nom de 'Corto y cambio', aquest nou enfocament suposa privilegiar l'educació preventiva des del desenvolupament de la competència digital de creació o producció de continguts de valor, estimulant el talent creatiu en Educació Secundària.

A més, el plantejament d'una temàtica concreta, entorn de la qual gira el treball, li confereix un major interés i potencial d'impacte. En 2019 la proposta va girar entorn de la prevenció del consum d'alcohol i des de 2020 s'ha treballat sobre aquest conjunt de conductes de risc molt rellevants des del punt de vista educatiu i preventiu en edats adolescents.