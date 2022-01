Castelló a Escena alça el teló del Raval amb 12 propostes de teatre amateur

Castelló a Escena alçarà el teló del Teatre del Raval dissabte que ve 15 de gener amb 12 propostes de teatre amateur de la mà de les associacions de la ciutat. Serà un semestre en el qual, sobre l'escenari, l'espectador podrà gaudir del sainet, teatre de text, obres clàssiques i monòlegs dins d'un cicle que arriba a la 30ª edició amb una imatge renovada i que s'estén fins al diumenge 15 de maig.

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, ha assenyalat que "el teatre amateur té lloc en la programació cultural de la ciutat amb aquest cicle, que aconsegueix ja tres dècades de vida amb força i amb un lloc consolidat i merescut en la cartellera del Raval".

Aquest 2022, el Castelló a Escena s'engega amb El Taronger, que presentarà els dies 15 i 16 de gener 'Els Matariles', de Manuel Soto; i 'Fenómenos', de Lluis Juan, dos peces recuperades dins de la retrospectiva del grup, dirigides per Santi López; i Amigos del Teatro, amb una obra original del seu director, Antonio Arbeloa, 'Lo que deja ver el ficus cuando se poda', que es representarà el següent cap de setmana, 22 i 23 de gener. Per a tancar el mes, el Grup Fadrell fa seu el sainet més tradicional amb 'Tot lo que relluïx', de Paco Barchino; i 'La real gana', en versió del mateix autor, els dies 29 i 30, sota la direcció de Joan Prades.

Febrer començarà amb el monòleg 'Las cosas extraordinarias', de Duncan Macmillan, per al Grup Brau Blocau -5 i 6 de febrer- i el seu director, Enric Guimerà; deixant pas a 'El sèptim sobre', d'Antoni Ruiz Negre, que posarà en escena el Grup L'Armelar els dies 12 i 13 amb Jorge Vilar al capdavant.

El cap de setmana del 19 i 20 de febrer serà Tragapinyols qui mostrarà 'Percebes', de David Barreiro, amb la direcció de Lola Mallén. El Grup Baladre tindrà 'Un espill per a arreglar', obra original de la seua directora, Remei Sánchez, per a donar inici al mes de març -5 i 6-; abans que Espiral Teatre reprenga en el Raval el clàssic 'Marbella mon amour', de Juan José Alonso Millán els dies 12 i 13, de la mà de Joan Antoni Castell.

ABRIL I MAIG

Després del parèntesi de les festes de la Magdalena, abril ho rebrà el Grup EscenaTrama i 'El suicidio de Paco', de Leonardo Albert els dies 2 i 3, amb direcció d'Emilia Marco; i el Grup El Cresol, amb 'El ávaro', de Molière, adaptada en cinc actes per a l'ocasió -9 i 10-, amb Vicente Collado al capdavant.

Pléyade Trampantojo amb doble direcció de Celia Usó i Miguel Ángel Guiral pujarà a l'escenari amb 'El honor de una mujer', de Susan Glaspell, adaptada pel grup, el 30 d'abril i l'1 de maig, deixant l'última funció del cicle al Grup L'Enfilat, que presentarà les costumistes 'La credencial de Vareta' i 'L'amor camí del cel', de Carles Salvador, els dies 14 i 15 de maig.

Aquest 2022, per causes vinculades amb la Covid-19, han decidit no estar en el cartell del Castelló a Escena els grups del Maset de Frater i Entre Bastidores.

Les obres es representaran els dissabtes a les 20.00 hores i els diumenges a les 19.00 hores, amb entrades entre 5 i 6 euros, que es podran adquirir en la taquilla del Raval, que obrirà dos hores abans de cada representació.